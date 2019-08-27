Swift, Yılın Klibi ödülünün ardından Tüm Zamanların En İyi Klibi ödülünü almak için sahneye çıktığında klibin tüm ekibini de yanına davet etti.

Ödül için oy verenlere teşekkür eden Swift, “Bu klibe oy vererek eşitlik hakkının kanunla garanti altına alınması isteğinizi de belirtmiş oldunuz” dedi.