2019 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Taylor Swift'ten Donald Trump'a iğneleme
ntv.com.tr
2019 MTV Video Müzik Ödülleri’nin en büyük ödülü olan ‘Yılın Klibi’ ödülünün sahibi olan Taylor Swift, ödül konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’a gönderme yaparak Eşitlik Yasası talebini dile getirdi.
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2019 MTV Video Müzik Ödülleri’nin en büyük ödülü olan ‘Yılın Klibi’ ödülünün sahibi olan Taylor Swift, sahnede ABD Başkanı Donald Trump’ı iğneledi.
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2Homofobiyi eleştiren You Need To Calm Down şarkısı ile ödül alan 29 yaşındaki ABD’li şarkıcının klibinde Eşitlik Yasası ve ABD’de LGBTİ bireylerin kanunla korunması konularına yer veriliyor.
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Swift, Yılın Klibi ödülünün ardından Tüm Zamanların En İyi Klibi ödülünü almak için sahneye çıktığında klibin tüm ekibini de yanına davet etti.
Ödül için oy verenlere teşekkür eden Swift, “Bu klibe oy vererek eşitlik hakkının kanunla garanti altına alınması isteğinizi de belirtmiş oldunuz” dedi.
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Ünlü şarkıcı konuşmasında, Beyaz Saray’a Eşitlik Yasası çağrısı yaptı. Swift, “Hepimizin hak ettiği eşit hakların kanunla korunduğu Eşitlik Yasası kampanyası var. Kampanya dilekçesine imza veren herkese teşekkür ederim, çünkü şu anda yarım milyon imza mevcut” dedi.
Swift, talep dilekçesinin, Beyaz Saray'dan bir yanıt almayı garanti etmesi gereken imza miktarının beş katına sahip olduğunu söyledi.
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Swift, geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimi döneminde politik görüşlerini açıklamayıp sessiz kaldığı için pişman olduğunu dile getirerek 2020 seçimlerinde aktif rol alacağını belirtmişti. Ünlü şarkıcı ayrıca Donald Trump’ı seçimde ‘kirli bir yol’ izlemekle suçlamıştı.
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2019 MTV Video Müzik Ödülleri’ni You Need To Calm Down şarkısı ile açan Swift, gökkuşağı renklerinden oluşan bir sahnede performans sergiledi.
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Swift, sahnede ‘Eşitlik Yasası’ yazısıyla da LGBTİ bireylerin talebine vurgu yaptı.
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Ünlü şarkıcı You Need To Calm Down şarkısının ardından Lover şarkısını da seslendirdi.
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