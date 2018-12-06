2019 Pirelli Takvimi tanıtıldı

Watson’un açıklamasına göre, bunun bir örneği Gigi Hadid'in canlandırdığı karakter. Yakın zamanda partnerinden ayrılan bu kadın, cam bir kulede yalnız yaşıyor, tek yakın arkadaşı ve sırdaşı da Alexander Wang:

“Bu resimlerde bir ölçüde endişe var bence. Hadid'in karakteri ile geleceğini düşünen bir kadın hissini aktarmak ve bir yandan da yalnızlık durumunda göstermek istedim. Onu hayatta nereye gideceğini, yarın ne yapacağını düşünürken görüyoruz. Fotoğrafladığım diğer kadınlardan ve ortamlardan çok daha minimal olmasını istedim.”