2019 Venezuela Güzeli seçildi

1 Kaşnat ve dünya güzellik yarışmalarnda çıkardığı birincilerle ünlü olan Venezuela, bu yılın kraliçesini seçti.

2 Başkent Caracas'ta yapılan yarışmada 19 yaşındaki Thalia Olvino birinci oldu.

3 19 Mayıs 1999 doğumlu, 181 cm boyundaki kraliçe, tacını Miss Venezuela 2018 Güzeli Isabella Rodriguez'den devraldı.

4 Universidad Tecnológica del Centro'da İşletme ve İdari Bilimler bölümü öğrencisi olan Olvino, İtalyan kökenli Venezuelalı bir ailenin kızı.

5 Bu yıl Venezuela Güzellik Yarışması'nda ilk kez yarışmacıların vücut ölçüleri paylaşılmadı.

6 Bu kararla yarışmacıların dış görünüşlerine değil, zeka ve kültürel birikimlerinde de odaklanılması amaçlandı.

7 Venezuela’da 1952’den beri yapılan güzellik yarışmalarında her zaman yarışmacıların ölçüleri izleyiciye aktarıldı. Organizatörler her zaman göğüs 90 cm, bel 60 cm ve kalça 90 cm ölçülerini en uygun oranlar olarak destekledi.

8 Şimdi, bu yeni önlemin olumlu bir vücut imajını teşvik edeceğini ve bir kadının vücudunun nasıl görünmesi gerektiği konusunda idealist şekilcilikle mücadeleye yardım edeceğini umuyorlar.

9 Eski Venezuela Güzeli ve organizasyon sözcüsü Gabriela Isler, yeni karar sonrası, “Bir kadının güzelliği 90-60-90 değildir. Hiçbirinin yeteneği bununla ölçülemez” dedi.

10 Venezuela, bugüne kadar yedi Miss Universe (Kainat Güzeli) ve altı Miss World (Dünya Güzeli) çıkardı.

11 İşte 2019 Venezuela Güzellik Yarışması'ndan yansıyanlar...

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