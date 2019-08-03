2019 Venezuela Güzeli seçildi

2019 Venezuela Güzeli Thalia Olvino oldu. Mis venezuela yarışmasında bu yıl ilk kez, önceden alınan karar gereği yarışmacıların vücut ölçüleri paylaşılmadı.
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Kaşnat ve dünya güzellik yarışmalarnda çıkardığı birincilerle ünlü olan Venezuela, bu yılın kraliçesini seçti.
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Başkent Caracas'ta yapılan yarışmada 19 yaşındaki Thalia Olvino birinci oldu.
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19 Mayıs 1999 doğumlu, 181 cm boyundaki kraliçe, tacını Miss Venezuela 2018 Güzeli Isabella Rodriguez'den devraldı.
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Universidad Tecnológica del Centro'da İşletme ve İdari Bilimler bölümü öğrencisi olan Olvino, İtalyan kökenli Venezuelalı bir ailenin kızı.
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Bu yıl Venezuela Güzellik Yarışması'nda ilk kez yarışmacıların vücut ölçüleri paylaşılmadı.
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Bu kararla yarışmacıların dış görünüşlerine değil, zeka ve kültürel birikimlerinde de odaklanılması amaçlandı.
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Venezuela’da 1952’den beri yapılan güzellik yarışmalarında her zaman yarışmacıların ölçüleri izleyiciye aktarıldı. Organizatörler her zaman göğüs 90 cm, bel 60 cm ve kalça 90 cm ölçülerini en uygun oranlar olarak destekledi.
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Şimdi, bu yeni önlemin olumlu bir vücut imajını teşvik edeceğini ve bir kadının vücudunun nasıl görünmesi gerektiği konusunda idealist şekilcilikle mücadeleye yardım edeceğini umuyorlar.
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Eski Venezuela Güzeli ve organizasyon sözcüsü Gabriela Isler, yeni karar sonrası, “Bir kadının güzelliği 90-60-90 değildir. Hiçbirinin yeteneği bununla ölçülemez” dedi.
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Venezuela, bugüne kadar yedi Miss Universe (Kainat Güzeli) ve altı Miss World (Dünya Güzeli) çıkardı.