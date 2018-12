2019’da burçları neler bekliyor?

Yükselen Oğlak:

Sevgili Oğlaklar, hazır mısınız? Değişime, yenilenmeye, belki de hep hayalini kurduğunuz hayata ulaşmak için emek veremeye hazır mısınız? 2019 sizin için değişim ve dönüşümün yaşanacağı yıl olacak. Tutulmalar hangi burç üzerinde olursa, O burcun hayatında önemli değişimler yaşanır. 2019 ve 2020 tutulmaları Oğlak-Yengeç aksında olacak. Hayatınızın diğer insanlardan ayrılan, sizi siz yapan her alanında bir değişim, dönüşüm enerjisi yaşayacaksınız. Bu her türlü konuda olabilir, iş hayatınız, aile hayatınız, kendiniz, fiziksel görünümünüz, tarzınız vs. Zaten son 1 yıldır Satürn sizi kendinizle büyük bir hesaplaşmaya sokmuştu. Hayatınızdaki önemli kararlarınızda, sizi biraz da zorlayarak ders almaya zorlamıştı. Bu tutulma döneminde de Satürn’ün öğretileri her zaman aklınızda olarak karar almanız mantıklı olacaktır. Tabii bu değişim, dönüşüm ilişkileriniz üzerinde de hissedilecek. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, var olan ilişkinizde farklı bir statüye geçebilirsiniz. İlişkiyi yaşayış tarzınızda da değişiklik yapabilirsiniz. Bu noktada vereceğiniz kararlar da içerisinde mantık barındıran, yaşadığınız tecrübelerin paralelinde olacak gibi duruyor.

Tüm yıl boyunca, astrolojinin en şanslı, bereketli gezegeni Jüpiter, 12. Evinizde seyahat edecek. Şanssızlıkların yaşanabileceği durumlarda, size adeta kalkan olacak. Belki de oluşabilecek kazaları zararınız en aza inecek şekilde nispeten hafifletecektir. Kaygılarınız ve korkularınız hakkında da sizi rahatlatacak hatta hafifletecektir.

Hayat değişimden ibarettir. Bazı kapılar kapanır yenileri açılır. 2019 yılında başlayacak değişim serüveninizin size daimi mutluluk, huzur ve başarı kapılarını açmasını dilerim.