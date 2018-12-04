2019’da burçları neler bekliyor?
2019 yılında, 2018 yılına göre biraz daha az Retro hareketinin yaşanacağı bir yıl olacak diyebiliriz. Venüs ve Mars bu yıl Retro hareket yapmayacak ki, bu iyi haber! Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto olağan Retro hareketlerine devam edecekler. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Bu yıl da 2018 gibi 3 adet Güneş tutulması ve 2 adet Ay tutulması yaşayacağız. 2018-2020 yıllarında gökyüzünde Güneş ve Ay’ın ahengi hüküm sürecek, her sene 4 tutulma yaşarken bu yıllarda 5 tutulma olacak. Herhangi bir yılda, hangi aksta yani hangi burçlar üzerinde tutulmalar yaşanırsa, o burçlar biraz daha değişimin ve hayatlarındaki önemli, büyük kırılmaların kahramanı olurlar. Bu değişim iyi mi olacak kötü mü olacak gibi bir soru zihinlerinizden geçer gibi…Bu sorunun cevabını kimse bilemez, bildiğimiz tek şey, Tutulma dönemlerinde açığa çıkan büyük enerji değişimleri hayatımızda önemli değişiklikleri de beraberinde getirir. 2019 yılının bu anlamdaki kahramanları Oğlak-Yengeç burçları olacak. Burcunuzun veya yükseleninizin Oğlak ve/veya Yengeç olması sizi başrol oyuncularından biri haline getirir. Bu arada 2019’da burçları genel hatları ile nelerin beklediğini aşağıda yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.
2019’un size yaşatacağı tüm değişimlerin, yüksek faydanız için olması ve sizi hayal ettiğiniz hayata kavuşturması dileğiyle, şimdiden, İyi Seneler!
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, 2019 yılında meydana gelecek olan tutulmalar sizin iş hayatınız ve aileniz üzerinde gerçekleşecek. Bu da demektir ki, işiniz, ait olduğunuz cemiyetteki yeriniz, aileniz, yuvanız, eviniz üzerinde bir takım değişiklikler söz konusu olacak. Ailenizle ilgili önemli kararlara imza atabilirsiniz, evinizi değiştirebilirsiniz, ailenizde var olan nüfusu büyütebilirsiniz. Aktif iş hayatınızda farklı geçişler yaşayabilirsiniz. Rütbeniz, sorumluluk alanlarınız veya iş yeriniz ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satürn’ün de buraya eşlik etmesinden hareketle, iş hayatınızda yaşayacağınız değişiklikler size biraz zor zaman verse de, yıl bitip geriye dönüp baktığınızda, olayların iyi ki böyle geliştiğine şükredebilirsiniz.
En şanslı gezegen Jüpiter bu sene sizin büyük hayat felsefeniz hatta planlarınız üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Sık sık yurtdışı seyahatlerine gidebilirsiniz veya yurtdışında eğitim almak gibi bir hedefiniz varsa, size şanslı kapıların açılması konusunda destek verebilir. Hayata bakış açınızda daha olumlu olmanızı sağlayabilir.
Uranüs’ün, kendi emeklerinizle kazandığınız maddi kazançlarınız konusunda size yavaş yavaş farklı yollar açtığını hissedebilirsiniz. Hiç aklınızda yokken, farklı projelerinizden de para kazanmaya başlayabilir, paranızı farklı yatırım araçlarında değerlendirmeye başlayabilir veya parayla yaptığınız her konuda alternatifler oluştuğunu görebilirsiniz.
Özetle, büyük hayat planınızda, aileniz, iş hayatınız ve maddi konular üzerinde farklılar yaşayabileceğiniz bir yıl sizi bekliyor diyebiliriz.
Her şeyin gönlünüzce aktığı keyifli bir yıl dilerim.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, 2019 yılında hayata bakış açınızda büyük farklılıklar oluşabilir. Temel hayat felsefenizin günler geçtikçe değiştiğini, başkalaştığını fark edebilirsiniz. 2019 yılında çok yoğun bir iletişim gündeminiz olabilir. Özelikle yurtdışı konularında bu iletişim iyice artabilir. Hayatınızın bundan sonrasını yurtdışında yaşamak istiyorsanız ya da yurtdışında eğitim almak istiyorsanız bu yıl bu değişimi yapabileceğiniz bir yıl olabilir. Özellikle kendinizi bir konuda eğitmek ve yeni şeyler öğrenmek ile ilgili yoğun bir gündeminiz olabilir. Bu zaten istediğiniz bir konu da olabilir ya mükafatlandıracaktır ama bu geçişler tahmin ettiğiniz kadar kolay olmayabilir. Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınız da size bu değişim konusunda destek verebilir. Hayatınızda daha etkin bir yere sahip olabilirler.
Jüpiter, 8. Evinizde ilerlemeye devam edecek. 8 ev konuları maddiyat veya resmi daireler ile yaşanacak konuları içerir. Çok kolay bir ev değildir fakat tüm yıl Jüpiter’in size burada eşlik etmesi tüm bu maddiyat veya mahkemelerle yaşanacak konularda destek vermesi, sizi şanslı kılması anlamına gelir. Nafaka, miras, vergi, kredi gibi ödemelerde ne kadar sıkıntı çekerseniz çekin, bir çözüm yolu bulmanızı ve bulduğunuz bu çözüm yolundan daha sonra pişman olmamanızı sağlar. Jüpiter, zor bir gündemi kolay yapmak için idealdir.
Uranüs’ün, Mart ayı itibari ile sizin burcunuzdaki ilerleyişi, hayatınızın temel noktalarında da değişime açık bir yıl geçireceğinizi gösteriyor. Bu değişim hemen olmaz fakat yavaş yavaş kendini gösterebilir ve tamamlanması yıllar sürebilir.
Keyfinizin her dem bol olduğu, mutlu seneler dilerim.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, 2018 yılı boyunca meşgul olduğunuz, hayatınızın zor konuları ile ilgili (neyse sizi zorlayan o konular; maddi, miras, mahkeme, nafaka, vergi vs gibi) 2019 yılında önemli adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Maddi konularla ilgili yatırım senesi gibi düşünebilirsiniz bu seneyi. Tabii ailenizde alacağınız destek de sizi güçlü kılacaktır. 2018 yılında bu konularda sizi en fazla zorlayan ne olduysa, bunun çözüme ulaşması için konunun tekrar masaya konması da gerekebilir. Eğer hakkınızda görülen bir dava varsa, 2019 bu davanın seyrinin belli olacağı veya tamamen çözümleneceği yıl da olabilir. Sizi her ne kadar biraz zorlayacağa benzese de kendi emeklerinizin karşılığınız da fazlası ile alacağınız bir yıl olabilir.
Astrolojideki en şanslı ve bereketli gezegen olan Jüpiter, neredeyse tüm yıl sizin ilişki evinizde yolculuk edecek. Bekar olan ikizler için son derece müjdeli bir haber bu. Evlilik veya ciddi bir ilişki yaşamak için gökyüzü size destek olacak gibi düşünebiliriz. Zaten evliyseniz, evliliğinizde huzuru, şansı, bolluğu hissedeceğiniz bir yıl geçireceksiniz gibi yorumlayabiliriz. Bu durumların hiç biri yoksa ve bir ortağınız varsa, ortağınızla olan ilişkinizin akıp gittiği, tartışmaların neredeyse kaybolduğu, bol bol iletişim içerisinde olduğunuz bir dönemin başladığını düşünebilirsiniz.
Son olarak, tüm yıl Uranüs’ün 12. Evinizde yapacağı yolcuğu adres edersek, bilinç altınızdaki kaygı ve korkularınızın, son derece yaratıcı çözümlerinizle birlikte şekil değiştirebileceğinden hatta tamamen yok olabileceğinden bahsedebiliriz. Bu hızlı değil fakat zaman içerisinde hissedebileceğiniz bir değişim olabilir.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, 2019 sizin yılınız olacak…Bu seneki Güneş ve Ay tutulmaları sizin burcunuzda gerçekleşecek. Ne demek bu? Hayatınız, ilişkileriniz, ilişkilerinize bakış açınız, kararlarınız değişecek. 1-7 aksında yaşayacağınız bu tutulmalarla birlikte, bekarsanız yepyeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Fakat bu sefer bir farkla, şimdiye kadar gösterdiğiniz duygusal yaklaşımlarınızdan sıyrılıp, Satürn’ün de 2018 yılı boyunca sizi zorladığı, mantığınızı daha ön plana çıkarmanız gerektiği gerçeği ile. Yapınız gereği, duygularınızın yoğunluğuna çoğu zaman hakim olamayıp, mantığınızı devreye almadan verdiğiniz ilişki kararlarınız bu sene değişiyor. Hayat yolculuğunda size en büyük desteği verebilecek, mantığınızla kabul ettiğiniz, duygularınızın da zaman içerisinde yoğunlaştığı bir ilişki yaşayabilirsiniz. Hatalarınızdan aldığınız dersleri her zaman ön planda tutup, bir daha tekrarlamamak üzere yeni ilişki formatınıza geçebilirsiniz. Bu konularda büyük bir değişimin içerisinde olacağınız ve bu değişimin 2019 hatta 2020 yıllarını kapsayacağını söyleyebiliriz. Eğer zaten bir ilişkiniz varsa, yaptığınız hatalarınızı anlayıp, farklı davranışlarla ilişkinizi yeniden şekillendirme yoluna gidebilirsiniz.
Günlük rutininizi değiştirmek için kolları sıvayıp, şansın da yardımıyla sizi daha mutlu ve sağlıklı kılacak yeni başlangıçlara yelken açabilirsiniz.
2019 yılında arkadaş çevrenizin de yavaş yavaş değiştiğine şahit olabilirsiniz. Daha önceleri pek de bir arada bulunmadığınız ya da bulunmayı düşünmediğiniz kişilerle farklı paylaşımlar içerisinde bulunabilirsiniz. Bu değişim kendini hızlı göstermese de Mart ayından sonra hızlanabilir.
Bu değişim, dönüşüm yılında, gücünüzü asla kaybetmemeniz ve tüm değişimi yüksek faydanız için kullanmanız dileği ile iyi seneler!
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, 2017 ve 2018 yılları sizi biraz zorladı. Tutulmaları üzerinizde yaşarken, hayatınızın temel konularında önemli dönüşümler yaşadınız. İlişkilerinizle ilgili mühim dersler aldınız, hayatınızı adeta baştan şekillendirmeye karar verdiniz. 2019 yılı sizi bu yoğun gündemden biraz uzaklaştıracak, daha içinize döndürecek enerjilerle dolu olacak. Günlük rutinlerinizi yaparken, iş hayatınızda her sorumluluğu üzerinize almak yerine, çevrenizdekilere sorumluluk paylaşımı yapmak konusunda sizi biraz daha zorlayacak gibi duruyor. 2019 yılında kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey, hayatı dinleyip, keyif yapmanız gereken zamanlarda keyif yapmanız ve başaramayacağınızı düşündüğünüz görevlere talip olmamanız olacaktır. Kaygı ve korkularınızla ilgili değişik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Korktuklarınızın başınıza gelmesine tanık olup, aslında o kadar da mühim olmadıkları gerçeği ile karşılaşabilirsiniz. Korkularınızın sizin eseriniz olduğu, farklı düşünce kalıpları ile bakıldığında hepsinin çözümü olduğunu anlayacağınız bir sene sizi bekliyor.
Sağlığınıza dikkat etmeli, “Bana bir şey olmaz” mantığından uzaklaşmanız gerekiyor. Her zamankinden daha fazla özen göstermeniz iyi olacaktır.
Jüpiter, şans ve bolluk gezegeni, bu sene size hayattan alacağınız keyif konusundaki konularda eşlik edecek. Daha çabuk kahkaha atabileceğiniz, keyif yapmak konusunda daha istekli olabileceğiniz bir seneye başlıyorsunuz.
Eğer çocuklarınız varsa, bilin ki bu sene işler yolunda gidecek…Çocuk sahibi olmak konusunda da şanslı bir yıl olabilir.
Hayallerinizin gerçek olacağı, harika bir yıl dilerim…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, 2019 yılı sizin için arkadaş çevrenizin değişeceği, yenileneceği, arkadaşlarınızın gündeminizde önemli yer alacağı bir yıl olacak. Aşk hayatınızda son bir yıldır yaşadığınız dersleri her zaman aklınızda tutarak, doğru hamleleri yaparak, kuvvetli bir aşk öyküsü yaşayabileceğiniz keyifli bir yıl sizi bekliyor. Hayattan aldığınız keyif konusundaki tüm düşüncelerinizin değişeceği, herkesten önce kendinize vakit ayırmak isteyeceğiniz bir yıla başlıyorsunuz.
Eğer çocuğunuz varsa, tüm bu tutulmalarla çocuğunuzla ilişkinizde de yeni bir evre başlatabilir. Onun hayatında da önemli bir bölümü kapatıp, yepyeni bölümlerin başlamasına vesile olabilirsiniz.
Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, büyük paralar kazanıp, bu paralarla beraber ailenize yatırım yapabilirsiniz. Jüpiter’in de desteğini alarak, yaşadığınız evi değiştirip daha büyük bir eve geçebilir, hanede beraber olduğunuz insan sayısında artış gözlemleyebilirsiniz. Huzurlu, geniş, bolluk ve bereket içerisindeki yuvanızda keyifli bir yıl sizi bekliyor gibi duruyor.
Büyük hayat planlarınızın, hayat felsefenizin değiştiğine şahit olabileceğiniz, hobileriniz ve öğrenmek istediğiniz konularda Uranüs’ün hafif çılgın ve beklenmedik kararları ile kendinize yeni bir yön çizebilirsiniz.
Kontrolü elinizde tutmak için çabalamak yerine hayatın akışından keyif alabildiğiniz, unutulmaz ve harika bir yıl dilerim.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, 2019 yılı sizin için ev, aile, hane, yuva, sorumluluklarınız, kariyeriniz, iş hayatınız ve toplum içerisindeki yeriniz hakkında önemli değişiklikleri yaşatacak bir yıl olacak. Tutulmaların gerçekleşeceği 4. Ve 10. Evlerinizde beklenmedik başlangıçlar ve bitişler yaşayabilirsiniz. Her zaman yaşadığınız evden ayrılıp, kendinize başka bir ev tutabilirsiniz, ailenizden birinin kararı ile hanenizdeki yaşam biçiminiz değişiklik gösterebilir. Yaşadığınız semtten ayrılabilirsiniz veya evinizi paylaştığınız kişi ile ilişkinizi farklı bir boyuta taşıma kararı alabilirsiniz. Konu ne olursa olsun, hayatın senaryosunun nasıl işleyeceğini bilemeyiz. Tahmin etmeye çalıştığımızda da 2018 yılını düşündüğünüzde sizi en fazla zorlayan konuları gözden geçirin ve bu konularla ilgili çözümlerin ilk adımlarının 2019 yılında atılabileceğini anımsayın. Sorumluluklarınızın yapısında değişiklikler olabilir, kariyeriniz, iş yeriniz, rütbeniz, yaptığınız iş tamamen değişiklik gösterebilir.
Yakın dostlarınız, kardeşleriniz 2019 yılında hayatınızın önemli bir kısmında yanınızda olacağa benziyor. Son derece yoğun bir iletişim altında bulunacaksınız. Hatta siz birey olarak da farklı iletişim kanallarında boy göstermeye başlayabilirsiniz.
Gökyüzünün dahi, tahmin edilemez ve yaratıcı gezegeni Uranüs, sizin 8. Evinizde olacak. Ailenizden alacağınız destek konusunda sürprizleriyle gelebilir. Mahkeme, dava gibi konularda beklenmedik durumlar yaşatabilir. Zorlayıcı her duruma dahiyane bir çözüm ile eşlik edebilir.
Kararlarınızın daha net olduğu, aşk, güzellik, sanat, keyif dolu bir yıl dilerim.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, seyahat etmeye hazır mısınız? 2019 yılı sizin için yurtdışı bağlantılarının çok yoğun olabileceği, eğitim ve hobileriniz konusunda yoğun mesai harcamanızın gerekebileceği bir yıl olacak gibi duruyor. Tutulmaların yaşanacağı evlere bakıldığında, büyük hayat planlarınızın tamamen değişebilir, kendinizi belki de şimdiye kadar “yapmam” dediğiniz konuları yaparken bulabilirsiniz. Eğitimini almak istediğiniz o konu her ne ise, bu sene vakit yaratmak konusunda hayat sizi zorlayacak gibi duruyor…
Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınızla ilgili konularda beklenmedik gelişmeler oluşabilir. İletişimde olduğunuz insan sayısı ciddi şekilde artabilir. İletişim kanallarınızın da beraberinde artması söz konusu tabii.
Güzel haber şu ki, Jüpiter tüm yıl para konularıyla ilgili yanınızda olacak. Jüpiter bulunduğu evi şansı, bolluğu ve bereketi ile adeta ihya eder. Kendi emeklerinizle kazandığınız parada artış olabilir, artış olmasa bile nasıl bu kadar bereketlendiğine siz bile şaşırabilirsiniz.
İlişkiniz konusunda beklenmedik, sürpriz kararlar alabilirsiniz. Özellikle Mart ayından sonra ilişkiniz, evliliğiniz ve ortaklığınız hakkındaki kararlarınızı delilik mi dahilik mi süzgecinde sorgulamak zorunda kalabilirsiniz.
Genel olarak şanslı geçireceğiniz, keyifli bir yıl dilerim.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, 2019 yılı sizin için maddi kaynaklarınızla fazla meşgul olduğunuz bir yıl olacak. Hem kendi emeklerinizle kazandığınız maddi kaynaklarınızda hem de ailenizden size kalan hakkınız konusunda yoğun gündeminiz olabilir. 2018 yılında para kaynaklarınızla ilgili yaşadığınız dersleri düşündüğünüzde aslında 2019 yılında bu derslerinizi ön planda tutarak karar almanız ve davranmanız yerinde olur yorumunu yapabiliriz. Mahkeme konularınız varsa, miras çekişmeleri veya kredi, vergi gibi ödemeleriniz 2019 yılında hepsine çözüm aramak hatta hakkınızı aramakla geçebilir. Çok kolay bir yıl olmasa da, Jüpiter’in burcunuzdaki seyahati ile sanki tüm sorunlar kolaycacık çözüm bulacağa benziyor. Astrolojide Jüpiter hangi burçta ilerliyorsa, gökyüzü tüm şanslı itici gücünü O burçtan yana kullanır. Sanki, rüzgarı yelkenlerinin arkasına alarak ilerleyen bir yelkenli gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Bu arada Jüpiter2in zaten sizin yönetici gezegeniniz olmasından mütevellit doğuştan gelen bir şansınız olduğunu da belirtmeliyim. Şimdi Jüpiter en rahat ettiği, evinde yani Yay burcunda harikalar yaratmaya hazırlanıyor.
2019 yılında günlük sorumluluklarınızda hızlı değişimler olabilir. Biraz yaratıcı çözümler ve ani kararlarla gündelik yaşantınızı baştan kurgulama arzusu içerisinde olabilirsiniz.
Hayata karşı sergilediğiniz olumlu ve kahkaha dolu tavrınızın daim olduğu bir yıl dilerim…
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, hazır mısınız? Değişime, yenilenmeye, belki de hep hayalini kurduğunuz hayata ulaşmak için emek veremeye hazır mısınız? 2019 sizin için değişim ve dönüşümün yaşanacağı yıl olacak. Tutulmalar hangi burç üzerinde olursa, O burcun hayatında önemli değişimler yaşanır. 2019 ve 2020 tutulmaları Oğlak-Yengeç aksında olacak. Hayatınızın diğer insanlardan ayrılan, sizi siz yapan her alanında bir değişim, dönüşüm enerjisi yaşayacaksınız. Bu her türlü konuda olabilir, iş hayatınız, aile hayatınız, kendiniz, fiziksel görünümünüz, tarzınız vs. Zaten son 1 yıldır Satürn sizi kendinizle büyük bir hesaplaşmaya sokmuştu. Hayatınızdaki önemli kararlarınızda, sizi biraz da zorlayarak ders almaya zorlamıştı. Bu tutulma döneminde de Satürn’ün öğretileri her zaman aklınızda olarak karar almanız mantıklı olacaktır. Tabii bu değişim, dönüşüm ilişkileriniz üzerinde de hissedilecek. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, var olan ilişkinizde farklı bir statüye geçebilirsiniz. İlişkiyi yaşayış tarzınızda da değişiklik yapabilirsiniz. Bu noktada vereceğiniz kararlar da içerisinde mantık barındıran, yaşadığınız tecrübelerin paralelinde olacak gibi duruyor.
Tüm yıl boyunca, astrolojinin en şanslı, bereketli gezegeni Jüpiter, 12. Evinizde seyahat edecek. Şanssızlıkların yaşanabileceği durumlarda, size adeta kalkan olacak. Belki de oluşabilecek kazaları zararınız en aza inecek şekilde nispeten hafifletecektir. Kaygılarınız ve korkularınız hakkında da sizi rahatlatacak hatta hafifletecektir.
Hayat değişimden ibarettir. Bazı kapılar kapanır yenileri açılır. 2019 yılında başlayacak değişim serüveninizin size daimi mutluluk, huzur ve başarı kapılarını açmasını dilerim.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, geçtiğimiz 2 yıl boyunca tutulmalar sizin üzerinizdeyken hayatınızın kırılma noktalarını yaşadınız. Bazı defterleri kapamak zorunda kalıp, yenilerine yer açtınız. Zorlu 2 senenin ardından, 2019 yılı sizin biraz daha hayatı zorlamadan, akışına bırakmak isteyeceğiniz bir yıl olacak gibi duruyor. Mantığınızı dinleyerek, bazı kaygı ve korkularınızın başrol oynadığı durumları hayatınızdan çıkarma kararları alabilirsiniz. Günlük rutinlerinizde değişikliklere gidebilirsiniz. Daha fazla işe yaradığınızı hissetmek için üzerinize yeni sorumluluklar ekleyebilirsiniz. Duygularınızla hareket ederek, yardım etmek dürtüsüne kapılarak aldığınız bu yeni sorumluluklarınızda, hırslarınıza kapılmadan sadece başarabildiğinizi kendinize ispat etmeye çalışabilirsiniz.
Etrafınızdaki arkadaşlarınızın sayısının artacağı, yeni bir dolu insan ile tanışacağınız ve bazılarını arkadaş statüsü ile hayatınızda tutacağınız bir yıla başlıyorsunuz. Deha tarafınızı besleyecek bu yeni arkadaş ortamları sizin için şanslı gelişmelere de vesile olabilir.
Yuvanız, eviniz ve aileniz ile ilgili beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Tahmin etmediğiniz ev değişiklikleri, ailenize katılacak yeni bireyler gibi. Son derece yaratıcı çözümlerle ailenizde yaşanabilecek durumlara çözümler bulabilirsiniz. Çılgın ve yaratıcı dönüşümler yaşayabilirsiniz.
Yeni yılın, size huzur, mutluluk, keyif ve aşk getirmesini dilerim.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, 2018 sizin için derslerle dolu, kaygı ve korkularınızla yakından yüzleştiğiniz bir seneydi. Sanki neden imtina etseniz o başınıza geldi…2019 da artık bunlar ortadan kalkıyor ve siz de keyif yapmak üzerine odaklı bir yıla başlıyorsunuz. Aşk hayatınızı baştan şekillendirebileceğiniz bir yıl olacak 2019. Duygusal yaklaşımlar sergileyerek, aşk ile hayattan keyif almak üzerine güdülenebilirsiniz. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız doğru bir yıl olabilir. Zaten çocuklarınız varsa bu sene sizi duygulandıracak ve mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Yepyeni arkadaş ortamlarına girebilir, mantık süzgecinden geçirdikten sonra hayatınıza taşıyacağınız insanlara karar verebilirsiniz.
Siz her ne kadar 2019 da keyif yapmak, hayattan tat almak üzerine güdülenseniz de, sorumluluklarınızda büyük bir artış yaşayıp, iş hayatınızın yoğunlaştığını deneyimleyebilirsiniz. Mevcut işinizdeki görevleriniz artabilir, kendi işinizi yapıyorsanız beklenmedik yeni görevlerle zamanınızı dolu dolu geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Tabii tüm emeklerinizin karşılığını bol bol alarak yorgunluklarınızın hafiflediğini de görebilirsiniz.
Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve akrabalarınız ile ilgili konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. İlişkileriniz, tahmin dahi edemeyeceğiniz bir yöne doğru yönlenebilir. İletişim kazalarına dikkat etmeniz gereken bir yıldasınız.
Sağlıklı, keyifli, mutlu, huzur dolu bir yıl dilerim.