2019’da burçları neler bekliyor?

Bu yıl da 2018 gibi 3 adet Güneş tutulması ve 2 adet Ay tutulması yaşayacağız. 2018-2020 yıllarında gökyüzünde Güneş ve Ay’ın ahengi hüküm sürecek, her sene 4 tutulma yaşarken bu yıllarda 5 tutulma olacak. Herhangi bir yılda, hangi aksta yani hangi burçlar üzerinde tutulmalar yaşanırsa, o burçlar biraz daha değişimin ve hayatlarındaki önemli, büyük kırılmaların kahramanı olurlar. Bu değişim iyi mi olacak kötü mü olacak gibi bir soru zihinlerinizden geçer gibi…Bu sorunun cevabını kimse bilemez, bildiğimiz tek şey, Tutulma dönemlerinde açığa çıkan büyük enerji değişimleri hayatımızda önemli değişiklikleri de beraberinde getirir. 2019 yılının bu anlamdaki kahramanları Oğlak-Yengeç burçları olacak. Burcunuzun veya yükseleninizin Oğlak ve/veya Yengeç olması sizi başrol oyuncularından biri haline getirir. Bu arada 2019’da burçları genel hatları ile nelerin beklediğini aşağıda yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.

2019’un size yaşatacağı tüm değişimlerin, yüksek faydanız için olması ve sizi hayal ettiğiniz hayata kavuşturması dileğiyle, şimdiden, İyi Seneler!