2019’un En İyi Nişan Fotoğrafları
Dünyanın farklı yerlerinden çiftlerin 5 bine yakın nişan fotoğrafı, 2019’un En İyi Nişan Fotoğrafları Yarışması’na katıldı. Misafir jüri üyeleri AH / Ana Hinojosa, Wanderin Woo Photography ve Tinted Photography, bu fotoğraflar arasında en iyi 50 tanesini seçti. İşte yılın en iyi 50 nişan fotoğrafı...
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