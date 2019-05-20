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2019’un En İyi Nişan Fotoğrafları

Dünyanın farklı yerlerinden çiftlerin 5 bine yakın nişan fotoğrafı, 2019’un En İyi Nişan Fotoğrafları Yarışması’na katıldı. Misafir jüri üyeleri AH / Ana Hinojosa, Wanderin Woo Photography ve Tinted Photography, bu fotoğraflar arasında en iyi 50 tanesini seçti. İşte yılın en iyi 50 nişan fotoğrafı...

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