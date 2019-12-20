2020 Amerika Güzeli bilim kadını Camille Schrier 

Amerika’nın en güzel kadını seçildi. 2020 Amerika Güzeli (Miss America), Virginia eyaletinden Camille Schrier oldu. Yeni Amerika Güzeli bir bilim insanı.
Schrier, Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde ilaç güvenliği konusunda eğitim alıyor.
Connecticut eyaletindeki Uncasville bölgesinde yer alan Mohegan Sun Arena’da düzenlenen yarışmada birinci seçilen Schrier, yarışmanın yetenek bölümünde hidrojen peroksitli kimya gösterisi yaptı.
Schrier, tacını, 2019 Amerika Güzeli Nia Franklin’den devraldı.
Virginia Teknoloji Üniversitesi’nde biyokimya ve sistem biyolojisi eğitimi alan Schrier, halihazırda öğrencisi olduğu Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde ilaç alanında doktora yapmayı planlıyor.
Hollywood’da patlak veren cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran “Me Too” hareketinin etkisiyle geçen yıl ilk kez mayolu geçit kaldırılmıştı. Organizasyon ekibi tarafından, kadınların sadace dış görünüşleriyle değerlendirilmeyeceği açıklanmıştı.
Bu yılki yarışmada da yarışmacılara yeteneklerini sergileme fırsatı verildi. 51 güzelin yer aldığı yarışmanın ilk aşamasında, güzeller sahneye çıkarak kendilerini anlattı, yetenek gösterisi yaptı ve sosyal etki açıklamaları yaptı.
Yarışmanın ikincisi Missouri eyaletinden Simone Esters, üçüncüsü ise Oklahoma’dan Addison Price oldu.