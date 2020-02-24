2020 Rio Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Her yıl şubat ya da mart ayında bir cuma günü başlayıp salı günü sona eren karnavalda, Ash Wednesday olarak bilinen kapanış gününde de (çarşamba) Ana Geçit Töreni’nin kazananları anons ediliyor. Rio Karnavalı, Paskalya’dan önce gelen büyük perhizden (Lent) önce bitiyor.