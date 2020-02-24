2020 Rio Karnavalı'ndan renkli görüntüler

24.02.2020 - 10:26
Dünyanın en renkli etkinliklerinden biri olan Rio Karnavalı cuma günü Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde başladı.
Çarşamba gününe kadar sürecek olan karnavaldan renkli görüntüler yansıdı.
Dans okulları arasında yapılan saba yarışması, karnaval geçidi, partiler ve rengarenk kostümlerle Rio sokakları şenlendi.
Karnavalın kökeni Avrupa’daki pagan geleneklerine ve Katolikliğe kadar gidiyor. Başlangıçta bir yemek festivali olarak organize ediliyordu.
Her yıl şubat ya da mart ayında bir cuma günü başlayıp salı günü sona eren karnavalda, Ash Wednesday olarak bilinen kapanış gününde de (çarşamba) Ana Geçit Töreni’nin kazananları anons ediliyor. Rio Karnavalı, Paskalya’dan önce gelen büyük perhizden (Lent) önce bitiyor.
Geçmişinin 1723'e kadar dayandığı sanılan Rio Karnavalı’nda 1984'ten bu yana samba geçit töreni Sambadrome'da gerçekleşiyor ve en iyi samba okulları burada yarışıyor.
40 kişilik jüri de samba takımlarını seyricilerle birlikte seyrediyor. Belirli kriterler sonrasında kazanan seçiliyor.
Festival boyunca Rio’da 500'den fazla sokak festivali düzenlenirken, 900 bini aşkın turist de etkinliklere katılıyor.
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