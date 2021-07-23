2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları

23.07.2021 - 14:36 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 15:29
Alica Schmidt
Alman atlet, bu yıl "dünyanın en seksi sporcusu" seçildi. 22 yaşındaki sporcu, Tokyo'da 400 metre koşularında ülkesini temsil edecek.
Caeleb Dressel
Amerikan yüzme takımının kaptanı, bu yaz ikinci kez Olimpiyat yarışlarına katılıyor.
Alix Klineman
31 yaşındaki Klineman, ABD plaj voleybol takımının en gözde üyelerinden.
Alex Morgan
22 yaşındaki futbolcu, 2019'da Sports Illustrated dergisine kapak olmuştu.
Rhys McClenaghan
İrlandalı artistik jimnastikçi, 2019'da bronz madalya alarak bir dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk İrlandalı jimnastikçi oldu.
Sandi Morris
Gümüş olimpiyat madalyalı atlet, ikinci kez yaz olimpiyatlarına katılıyor.
29 yaşındaki sporcu, bir Instagram paylaşımında, "Söyleyecek kelime bulamadım, o kadar çok şey var ki… Ama iki kez olympiyata katılmak... Bu gurur duyabileceğim bir başlık" dedi.
Leticia Bufoni
Brezilyalı kaykaycı ilk kez olimpiyatlara katılıyor.
Alex Walsh
19 yaşındaki Amerikalı yüzücü, Tokyo'da ülkesini temsil edecek.
Allyson Felix
Amerikalı koşucu, üç kez Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Bobby Finke
21 yaşındaki Amerikalı yüzücü, 2021 ABD Olimpiyat Takımı Yüzme Denemelerinde erkeklerde 1500 metre serbest stildeki başarısı sonrası Tokyo şansını yakaladı.
Abbey Weitzeil
24 yaşındaki yüzücünün ABD'deki yarışlarda 50 metre ve 100 metre serbest stil yüzme yarışlarında rekorları bulunuyor.
Tom Daley
Tramplenden atlama sporcusu, henüz 14 yaşındayken 2008 Pekin Olimpiyatları'na katıldı.
Simone Manuel
2016'da henüz 20 yaşındayken yüzme yarışında altın madalya kazanan ilk siyah yüzücü olarak tarihe geçti.
Olimpiyatlara katılmanın hayali olduğunu belirten sporcu, "Bir hayaliniz varsa hiçbir şey sizi durduramaz, kendiniz de dahil" diye konuştu.
Johnny Hooper
24 yaşındaki su topu oyuncusu, takım arkadaşı Max Irving ile birlikte ABD'li su topu takımının en gözde sporcuları.
Max Irving
26 yaşındaki Max Irving, sezonu 43 golle kapattı. Tokyo Olimpiyatları'nda ABD takımı ondan umutlu.