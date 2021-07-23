2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları

Geçen yıl salgın nedeniyle iptal edilen 2020 Tokyo Olimpiyatları, bugün başladı. New York Post, 8 Ağustos'a kadar sürecek yarışlarda güçlü oluşları kadar güzellikleri, yakışıklılıkları ve seksi görünümleriyle de öne çıkan sporcuları bir araya getirdi. İşte Tokyo Olimpiyatları'nın en güçlü ve en seksi sporcuları...

23.07.2021 - 14:36 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 15:29

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 1

Alica Schmidt

Alman atlet, bu yıl "dünyanın en seksi sporcusu" seçildi. 22 yaşındaki sporcu, Tokyo'da 400 metre koşularında ülkesini temsil edecek. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 2
Aynı zamanda bir Instagram fenomeni de olan sporcunun 2 milyona yakın takipçisi var.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 3

Caeleb Dressel

Amerikan yüzme takımının kaptanı, bu yaz ikinci kez Olimpiyat yarışlarına katılıyor. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 4
24 yaşındaki sporcu, Michael Phelps'ten sonra en iyi erkek yüzücü olarak görülüyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 5

Alix Klineman

31 yaşındaki Klineman, ABD plaj voleybol takımının en gözde üyelerinden.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 6
39 yaşındaki partneri April Ross ile Tokyo'da ülkesi adına mücadele edecek. 2016'da Rio Olimpiyatları'ndan bronz madalya ile dönmüştü.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 7

Alex Morgan

22 yaşındaki futbolcu, 2019'da Sports Illustrated dergisine kapak olmuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 8
Tokyo'ya iddialı giden Morgan, takımıyla birlikte altın madalya kazanırsa, bu, 2012 Londra Olimpiyatları'ndan sonra ikinci altın madalyası olacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 9

Rhys McClenaghan

İrlandalı artistik jimnastikçi, 2019'da bronz madalya alarak bir dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk İrlandalı jimnastikçi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 10
22 yaşındaki sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nda iddialı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 11

Sandi Morris

Gümüş olimpiyat madalyalı atlet, ikinci kez yaz olimpiyatlarına katılıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 12

29 yaşındaki sporcu, bir Instagram paylaşımında, "Söyleyecek kelime bulamadım, o kadar çok şey var ki… Ama iki kez olympiyata katılmak... Bu gurur duyabileceğim bir başlık" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 13

Leticia Bufoni

Brezilyalı kaykaycı ilk kez olimpiyatlara katılıyor. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 14
28 yaşındaki sporcu 2018 yılında Forbes dergisi tarafından "En Güçlü Uluslararası Kadın Sporcular" listesine alınmıştı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 15

Alex Walsh

19 yaşındaki Amerikalı yüzücü, Tokyo'da ülkesini temsil edecek. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 16
Walsh, Omaha'daki Olimpiyat Yüzme Denemelerinde 200 metrede birinci oldu.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 17

Allyson Felix

Amerikalı koşucu, üç kez Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 18
35 yaşındaki sporcu, beşinci kez olimpiyatlara katılıyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 19

Bobby Finke

21 yaşındaki Amerikalı yüzücü, 2021 ABD Olimpiyat Takımı Yüzme Denemelerinde erkeklerde 1500 metre serbest stildeki başarısı sonrası Tokyo şansını yakaladı. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 20
Genç sporcu, ABD'de yapılan pek çok yarışta serbest stil rekorları kırdı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 21

Abbey Weitzeil

24 yaşındaki yüzücünün ABD'deki yarışlarda 50 metre ve 100 metre serbest stil yüzme yarışlarında rekorları bulunuyor. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 22
2016'daki Rio Olimpiyatları'nda altın ve gümüş madalya kazanmıştı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 23

Tom Daley

Tramplenden atlama sporcusu, henüz 14 yaşındayken 2008 Pekin Olimpiyatları'na katıldı. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 24
Tokyo Olimpiyatları'nda iddialı olan sporcu, sosyal medyada da popüler. YouTube, Instagram ve Twitter'da beş milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 25

Simone Manuel

2016'da henüz 20 yaşındayken yüzme yarışında altın madalya kazanan ilk siyah yüzücü olarak tarihe geçti. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 26

Olimpiyatlara katılmanın hayali olduğunu belirten sporcu, "Bir hayaliniz varsa hiçbir şey sizi durduramaz, kendiniz de dahil" diye konuştu. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 27

Johnny Hooper

24 yaşındaki su topu oyuncusu, takım arkadaşı Max Irving ile birlikte ABD'li su topu takımının en gözde sporcuları. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları - 28

Max Irving

26 yaşındaki Max Irving, sezonu 43 golle kapattı. Tokyo Olimpiyatları'nda ABD takımı ondan umutlu. 

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER