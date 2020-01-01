2020'nin ilk gününe enerjik başlamak için 15 öneri

Fındık ezmesi
Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidermeye yardımcı olan fındık gibi fındık ezmesi de verdiği enerjiyle yılbaşı sabahında zinde olmanızı sağlayacak.
Avokado
Lif açısından zengin bir meyve olan avokadonun 100 gramında %27 oranında lif vardır. Bu nedenle de iyi bir antioksidan ve potasyum kaynağıdır. Yılbaşı günü avokado tüketerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
Yoğurt
Bilindiği üzere yoğurt mide bulantısını ve baş ağrısına en iyi gelen besinlerin başında yer alıyor. Yılbaşı günü yoğurt tüketerek midenizi dengelemeye yardımcı olabilirsiniz.
Somon
Zenign Omega-3 miktarıyla oldukça sağlıklı besinlerin başında gelen somon, şiddetli baş ağrısı hissedilen zamanlarda tüketmek için iyi ve hafif bir alternatif.
Hindistan cevizi sütü
Hindistan cevizi her ne kadar tatlılarda süsleme olarak kullandığımız bir meyve olsa da sütünü ve yağını tüketmeye pek alıştığımız söylenemez. Yine de yılbaşı sabahında bir bardak hindistan cevizi sütü içerseniz midenizdeki bulanma hissini yatıştırabilirsiniz.
Yulaf ezmesi
Yulaf son dönemlerde popülaritesini artırmış besinlerin başında geliyor. Sağlıklı kahvaltıların ve tatlıların bir numaralı alternatifi olan bu besin yılbaşı sabahının da kurtarıcısı.
Yumurta
Verdiği tokluk hissi sayesinde kilo kaybına yardımcı olan yumurta yılbaşı sabahında muhakkak tüketerek midenizi dengeleyebileceğiniz bir besin.
Çorba
Şifa kaynağı olarak bilinen çorba, kendimizi iyi hissetmezdiğimiz her zaman olduğu gibi 'akşamdan kalma' olduğumuz zamanlarda da bizi iyi hissettirebilecek bir besin.
Domates
A ve C vitamini açısından zengin olan domates folik asit açısından da oldukça zengin bir kaynaktır. Bunun yanı sıra alfa lipoik asit, likopen, kolin, folik asit, beta-karoten ve lutein de dahil olmak üzere birçok besin içerir ve antioksidanlarla doludur. Tüm bunlar domatesi tam bir sağlık bombası haline getiriyor. Yılbaşı gününde kendinizi iyi hissetmek için domates oldukça iyi bir alternatif.
Ekşi mayalı ekmek
Ekşi maya son zamanlarda kıymeti tekrar bilinen bir besin haline geldi. Bununla birlikte verdiği doygunluk hissi de cabası. Üstelik ekmeğin mideyi yatıştırma özelliği de var. Bu nedenle, ekmeği yılbaşı sabahlarında muhakkak tüketmek gerekiyor.
Sadece bu besinleri tüketerek değil aynı zamanda kendinizi dahi iyi ihissetmek için bunları dikkatle uygulamanız gerekiyor.
Bol bol su için.