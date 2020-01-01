2020'nin ilk gününe enerjik başlamak için 15 öneri

Domates

A ve C vitamini açısından zengin olan domates folik asit açısından da oldukça zengin bir kaynaktır. Bunun yanı sıra alfa lipoik asit, likopen, kolin, folik asit, beta-karoten ve lutein de dahil olmak üzere birçok besin içerir ve antioksidanlarla doludur. Tüm bunlar domatesi tam bir sağlık bombası haline getiriyor. Yılbaşı gününde kendinizi iyi hissetmek için domates oldukça iyi bir alternatif.