2020'nin ilk gününe enerjik başlamak için 15 öneri

Yılbaşı sevdiklerimizle beraber kutladığımız neşeli bir gece olarak bilinir. Yılbaşı sofraları da bu nedenle her zaman özenle hazırlanır. Ne var ki o neşeli gece tüketilenler, yılın ilk gününü olumsuz etkileyebilir. İşte benzer problem yaşayan ve 2020'nin ilk gününe enerjik başlamak isteyenler için öneriler...

Fındık ezmesi

Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidermeye yardımcı olan fındık gibi fındık ezmesi de verdiği enerjiyle yılbaşı sabahında zinde olmanızı sağlayacak.

Avokado

Lif açısından zengin bir meyve olan avokadonun 100 gramında %27 oranında lif vardır. Bu nedenle de iyi bir antioksidan ve potasyum kaynağıdır. Yılbaşı günü avokado tüketerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Yoğurt

Bilindiği üzere yoğurt mide bulantısını ve baş ağrısına en iyi gelen besinlerin başında yer alıyor. Yılbaşı günü yoğurt tüketerek midenizi dengelemeye yardımcı olabilirsiniz.

Somon

Zenign Omega-3 miktarıyla oldukça sağlıklı besinlerin başında gelen somon, şiddetli baş ağrısı hissedilen zamanlarda tüketmek için iyi ve hafif bir alternatif.

Hindistan cevizi sütü

Hindistan cevizi her ne kadar tatlılarda süsleme olarak kullandığımız bir meyve olsa da sütünü ve yağını tüketmeye pek alıştığımız söylenemez. Yine de yılbaşı sabahında bir bardak hindistan cevizi sütü içerseniz midenizdeki bulanma hissini yatıştırabilirsiniz.

Yulaf ezmesi

Yulaf son dönemlerde popülaritesini artırmış besinlerin başında geliyor. Sağlıklı kahvaltıların ve tatlıların bir numaralı alternatifi olan bu besin yılbaşı sabahının da kurtarıcısı.

Yumurta

Verdiği tokluk hissi sayesinde kilo kaybına yardımcı olan yumurta yılbaşı sabahında muhakkak tüketerek midenizi dengeleyebileceğiniz bir besin.

Çorba

Şifa kaynağı olarak bilinen çorba, kendimizi iyi hissetmezdiğimiz her zaman olduğu gibi 'akşamdan kalma' olduğumuz zamanlarda da bizi iyi hissettirebilecek bir besin.

Domates

A ve C vitamini açısından zengin olan domates folik asit açısından da oldukça zengin bir kaynaktır. Bunun yanı sıra alfa lipoik asit, likopen, kolin, folik asit, beta-karoten ve lutein de dahil olmak üzere birçok besin içerir ve antioksidanlarla doludur. Tüm bunlar domatesi tam bir sağlık bombası haline getiriyor. Yılbaşı gününde kendinizi iyi hissetmek için domates oldukça iyi bir alternatif.

Ekşi mayalı ekmek 

Ekşi maya son zamanlarda kıymeti tekrar bilinen bir besin haline geldi. Bununla birlikte verdiği doygunluk hissi de cabası. Üstelik ekmeğin mideyi yatıştırma özelliği de var. Bu nedenle, ekmeği yılbaşı sabahlarında muhakkak tüketmek gerekiyor.

Sadece bu besinleri tüketerek değil aynı zamanda kendinizi dahi iyi ihissetmek için bunları dikkatle uygulamanız gerekiyor.

Bol bol su için.

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamayın.
Egzersiz yapın.
Magnezyum tuzuyla duş alın.
Kahve için.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER