2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri gecesinde, ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi. İşte Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda yapılan törende, ödüllerin açıklanmasından önce kırmızı halıda yürüyen ünlülerin şıklık yarışı...

ntv.com.tr 28.06.2021 - 10:08 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 11:09

2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 1
Lil' Kim ve Zendaya
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 2
Megan Thee Stallion
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 3
Taraji P. Henson
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 4
Fat Joe ve DJ Khaled
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 5
Lil Nas X
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 6
Lil Nas X
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 7
Ciara
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 8
Jennifer Hudson
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 9
Marsai Martin
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 10
Queen Latifah
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 11
Saweetie
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 12
Migos
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 13
Lil Kim
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 14
Jack Harlow
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 15
Lil Baby
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 16
Issa Rae
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 17
DaBaby
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 18
Tyler the Creator
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 19
Lil Uzi Vert ve JT
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 20
Kayykilo
2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 21
Lil Nas X

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