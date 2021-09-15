2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru

Modanın en büyük gecesi MET Gala sonrası ünlüler afper party'lere akın etti. İşte Kim Kardashian'dan Rihanna'ya, Justin Bieber'dan Megan Fox'a partilerde eğlenen ünlüler...

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ntv.com.tr 15.09.2021 - 07:05

Modanın en büyük gecesi MET Gala, önceki gece New York'ta gerçekleşti. Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerin içinde bir araya getirdi. Kostüm Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, "Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla düzenlenen gala sonrası, ünlü isimler soluğu after party'lerde aldı.

Rihanna'nın MET Gala sonrası düzenlediği partiye birçok ünlü isim katıldı. Rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky ile galaya katılan Rihanna, parti girişinde de erkek arkadaşıyla el eleydi.

MET Gala'ya Balenciaga imzalı siyah bir 'palto-elbiseyle' katılan Riri, partide cesur bir kıyafet seçimi yaptı.

Rihanna, etek kısmı tamamen tülden oluşan Balenciaga tasarımı kostümüyle partiye ev sahipliği yaptı.

MET Gala sonrası parti düzenleyen bir başka isim de Justin Bieber'dı.

Kanadalı şarkıcı, eşi Hailey Baldwin ile birlikte partiye ev dahipliği yaptı.

Çiftin gala sonrası girişinde görüntülendiği partiye Kim Kardashian başta olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı.

Met Gala'da yüzünü tamamen kaplayan ilginç bir kostüm giyen Kardashian, parti için de Balenciaga imzalı kıyafet seçti.

Kardashian bu defa kedi kadın kıyafetiyle kaldığı otelden çıkarken görüntülendi.

Kardashian, galadakinin aksine bu defa yüzünü açıkta bıraktı ancak, oversize gözlük seçimi yaptı. İşte MET Gala after party'lerinde katılan diğer ünlü isimler...

Megan Fox ve Machine Gun Kelly

Lorde

Shawn Mendes ve Camila Cabello

Megan Fox

Kaia Gerber ve Jacob Elordi

Zoey Deutch

Meg The Station ve Pardison Fontaine