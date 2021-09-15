2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru

Modanın en büyük gecesi MET Gala sonrası ünlüler afper party'lere akın etti. İşte Kim Kardashian'dan Rihanna'ya, Justin Bieber'dan Megan Fox'a partilerde eğlenen ünlüler...

ntv.com.tr 15.09.2021 - 07:05

2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 1

Modanın en büyük gecesi MET Gala, önceki gece New York'ta gerçekleşti. Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerin içinde bir araya getirdi. Kostüm Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, "Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla düzenlenen gala sonrası, ünlü isimler soluğu after party'lerde aldı. 

2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 2
Rihanna'nın MET Gala sonrası düzenlediği partiye birçok ünlü isim katıldı. Rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky ile galaya katılan Rihanna, parti girişinde de erkek arkadaşıyla el eleydi.
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 3
MET Gala'ya Balenciaga imzalı siyah bir 'palto-elbiseyle' katılan Riri, partide cesur bir kıyafet seçimi yaptı.
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 4
Rihanna, etek kısmı tamamen tülden oluşan Balenciaga tasarımı kostümüyle partiye ev sahipliği yaptı.
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 5
MET Gala sonrası parti düzenleyen bir başka isim de Justin Bieber'dı.
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 6
Kanadalı şarkıcı, eşi Hailey Baldwin ile birlikte partiye ev dahipliği yaptı.
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 7
Çiftin gala sonrası girişinde görüntülendiği partiye Kim Kardashian başta olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı.
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 8
Met Gala'da yüzünü tamamen kaplayan ilginç bir kostüm giyen Kardashian, parti için de Balenciaga imzalı kıyafet seçti.
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 9
Kardashian bu defa kedi kadın kıyafetiyle kaldığı otelden çıkarken görüntülendi.
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 10

Kardashian, galadakinin aksine bu defa yüzünü açıkta bıraktı ancak, oversize gözlük seçimi yaptı.

İşte MET Gala after party'lerinde katılan diğer ünlü isimler...

2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 11
Megan Fox ve Machine Gun Kelly
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 12
Lorde
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 13
Shawn Mendes ve Camila Cabello
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 14
Megan Fox
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 15
Kaia Gerber ve Jacob Elordi
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 16
Zoey Deutch
2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru - 17
Meg The Station ve Pardison Fontaine

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