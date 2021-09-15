2021 MET Gala sonrası partiye yıldız yağmuru

ntv.com.tr 15.09.2021 - 07:05
Modanın en büyük gecesi MET Gala, önceki gece New York'ta gerçekleşti. Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerin içinde bir araya getirdi. Kostüm Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, "Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla düzenlenen gala sonrası, ünlü isimler soluğu after party'lerde aldı.
Kardashian, galadakinin aksine bu defa yüzünü açıkta bıraktı ancak, oversize gözlük seçimi yaptı.
İşte MET Gala after party'lerinde katılan diğer ünlü isimler...