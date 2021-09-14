2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri

Metropolitan Sanat Müzesi'nin Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen gala gecesi dün gece New York'ta yapıldı. 2021 MET Gala'da birbirinden şık ve ilgi çekici kostümler kırmızı halıda yarıştı. İşte 2021 MET Gala'da çift olarak uyumlarıyla öne çıkan isimler...
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ntv.com.tr 14.09.2021 - 11:20| Son Güncelleme : 14.09.2021 - 11:32
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