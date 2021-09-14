2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri

Metropolitan Sanat Müzesi'nin Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen gala gecesi dün gece New York'ta yapıldı. 2021 MET Gala'da birbirinden şık ve ilgi çekici kostümler kırmızı halıda yarıştı. İşte 2021 MET Gala'da çift olarak uyumlarıyla öne çıkan isimler...

ntv.com.tr 14.09.2021 - 11:20 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 11:32

2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 1
Rihanna ve A$AP Rocky
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 2
Jennifer Lopez ve Ben Affleck
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 3
Justin Bieber ve Hailey Baldwin
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 4
Taika Waititi ve Rita Ora
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 5
Rihanna ve A$AP Rocky
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 6
Serena Williams ve Alexis Ohanian
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 7
Kit Harington ve Rose Leslie
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 8
Rihanna ve A$AP Rocky
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 9
Shawn Mendes ve Camila Cabello
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 10
Adrien Brody ve Georgina Chapman
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 11
Maria Sharapova ve Alexander Gilkes
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 12
Jennifer Lopez ve Ben Affleck
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 13
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 14
Rihanna ve A$AP Rocky
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 15
Kris Jenner ve Corey Gamble
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 16
Alicia Keys ve Swizz Beatz
2021 MET Gala'nın en beğenilen çiftleri - 17
Claire Danes ve Hugh Dancy

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