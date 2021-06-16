2021 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı

İngiltere’de İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları’nda, İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konuklar, birbirinden ilginç şapkalarıyla her yıl olduğu gibi yine yarışların önüne geçti. At yarışlarına düşkünlüğü ile bilinen 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in, etkinliğin açılışına gidemese de, beş gün sürecek yarışlara önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.

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ntv.com.tr 16.06.2021 - 06:57

İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları’nda, katılımcılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ilginç şapka stilleriyle boy gösterdi.

Şapka üreticileri, Ascot katılımcılarını beş gün sürecek ünlü Berkshire etkinliğine hazırlamak için tam kapasite çalıştı. Yarışların ilk gününde, birbirinden ilginç şapkalar, at yarışlarının önüne geçti.

Atlara olan tutkusuyla bilinen Kraliçe Elizabeth, yarışların ilk günü etkinliğe katılım göstermese de Kraliçe’nin yarışlar bitmeden yarış alanında olması bekleniyor. Kraliçe, 69 yıllık yarışa geçen yıl salgın nedeniyle katılmamıştı.

95 yaşındaki Elizabeth’in Ascot’ta tercih edeceği şapkanın rengiyle ilgili bahisler açıldı. Bahislerde, Kraliçe’nin favori rengi maviyi seçeceği inancı ağır bastı.

Geleneksel olarak Kraliçe, misafirleriyle birlikte bir fayton alayıyla yarış alanına gelirken, bu yıl salgın nedeniyle limuzinle gelmesi bekleniyor.

Ascot’ta İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konukların birbirinden ilginç şapkaları her yıl olduğu gibi yine ilk günde de yarışların önüne geçti.

İşte Royal Ascot At Yarışları’nın ilk gününden yansıyanlar...