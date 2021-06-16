2021 Royal Ascot At Yarışları'nda geleneksel şapka şıklığı

ntv.com.tr 16.06.2021 - 06:57
Şapka üreticileri, Ascot katılımcılarını beş gün sürecek ünlü Berkshire etkinliğine hazırlamak için tam kapasite çalıştı. Yarışların ilk gününde, birbirinden ilginç şapkalar, at yarışlarının önüne geçti.
Atlara olan tutkusuyla bilinen Kraliçe Elizabeth, yarışların ilk günü etkinliğe katılım göstermese de Kraliçe’nin yarışlar bitmeden yarış alanında olması bekleniyor. Kraliçe, 69 yıllık yarışa geçen yıl salgın nedeniyle katılmamıştı.
95 yaşındaki Elizabeth’in Ascot’ta tercih edeceği şapkanın rengiyle ilgili bahisler açıldı. Bahislerde, Kraliçe’nin favori rengi maviyi seçeceği inancı ağır bastı.