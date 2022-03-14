Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde ödül alanlar kadar kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu. Selena Gomez, Kristen Stewart, Elle Fanning, Jada Smith gibi isimlerin öne çıktığı kırmızı halıda kim, ne giydi? İşte 2022 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri kırmızı halısının en iyi kıyafetleri... Elbise: Dolce Gabbana Elbise: Dolce Gabbana Louis Vuitton Elbise: Gucci Elbise: Alberta Ferretti Elbise: Louis Vuitton Elbise: Elie Saab Elbise: Miu Miu Kıyafetler: Gucci Elbise: Alexander McQueen Elbise: Atelier Versace Takım: Gucci Elbise: Armani Privé