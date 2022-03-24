2022 ilkbahar-yaz ayakkabı trendleri

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:24
Mevsim geçişleriyle birlikte hem kıyafet hem de ayakkabı tercihlerimiz değişiyor. Kombinlerimizin en önemli tamamlayıcısı olan ayakkabılar, her sezon farklı trendlerle karşımıza çıkıyor. Peki kış aylarını geride bırakırken, bahar ve yaz aylarında bizi hangi ayakkabı modelleri bekliyor? Yeni sezon ayakkabı trendlerini yakalamak ve fikir sahibi olmak için sıraladığımız bu modellere göz atmanızda fayda var. İşte 2022’nin birbirinden havalı ve şık ilkbahar-yaz ayakkabı trendleri…
Yaz mevsimi, en sevdiğiniz sandaletlerinizi çıkarmak için mükemmel bir zaman. Yaz aylarının kurtarıcı parçası olan sandaletlerin, bu sezon taşlı olanları ön planda olacak. Taşlı sandaletlerinizle, hem rahat edecek hem de şıklığınızdan ödün vermeyeceksiniz. Günlük aktivitelerinizde, şık bir akşam yemeğinde ya da istediğiniz herhangi bir yerde tercih edebileceğiniz bu parça, tüm kombinlerinize ışıltı katacak.
20. yüzyılın başlarında çocuk ayakkabısı olarak ortaya çıkan Mary Jane, bu sezonun en iddialı ve dikkat çekici parçalarından olacak. Özgün stil sahibi kadınların vazgeçilmez parçası Mary Jane, farklı model ve renk seçenekleriyle de öne çıkıyor. 2022’nin en dikkat çekici ayakkabılarından olan Mary Jane, elbise ve eteklerinizde çok havalı duracak.
Dolabınızda mutlaka tutmanız gereken, hayat kurtarıcı ve 2022’nin en trend ayakkabı modellerinden bir diğeri de arkası açık babet ve topuklu ayakkabılar. Yeni sezonda sık sık karşılaşacağımız bu modeller, hem rahat hem de şık olmasıyla öne çıkıyor. Düz ya da topuklu seçenekleri olan bu modeli, istediğiniz her yerde ve kombinle kullanabilirsiniz.
Güçlü bir stilin son yıllardaki en popüler parçalarından biri de makosen ayakkabı. Özellikle ilkbahar-yaz aylarının en şık ve kullanışlı modellerinden olan makosen, kombinlerinizin kurtarıcısı olacak. Uzun süreli kullanılacak, şık ve rahat bir ayakkabı arıyorsanız, listenize sezonun trendi makoseni mutlaka ekleyin.
Bu yılın en trend parçalarından biri de renkli ve desenli ayakkabılar. Son yıllarda en iddialı, alışılmışın dışında ve göze çarpan renkler, artık yalnızca kıyafetlerde değil ayakkabılarda da karşımıza çıkıyor. Renkli topuklu ayakkabılar, desenli spor ayakkabılar ve motifli terlikler, bu yılın yıldız parçalarından olacak. Siz de cesur renkleri tercih ederek, stilinize enerji katabilirsiniz.
Bu sezon, gardırobunuza ekleyebileceğiniz birkaç yeni baharlık bot stili var. Klasik botların yanı sıra Chelsea, kalın ve tabanlı botlar bu sezonun en öne çıkan parçalarından. Bu sene her yerde karşımıza çıkan bu modeller, bilek ve diz boy olarak tasarlandı. Üstelik bu trend parçaların, yalnızca koyu renkleri değil, açık renkleri de oldukça ilgi görüyor. Dolabınızda mutlaka bu modellerden birini bulundurun, çünkü uzun ömürlü ve kullanışlı botlar her yılın modası geçmeyen parçaları. Üstelik yalnızca kış aylarında değil bahar mevsiminde de rahatlıkla kullanabilir ve tüm sezon şık görünebilirsiniz.