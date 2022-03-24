2022 ilkbahar-yaz ayakkabı trendleri

6-GENİŞ TABANLI, CHELSEA VE BİLEKTE BOT

Bu sezon, gardırobunuza ekleyebileceğiniz birkaç yeni baharlık bot stili var. Klasik botların yanı sıra Chelsea, kalın ve tabanlı botlar bu sezonun en öne çıkan parçalarından. Bu sene her yerde karşımıza çıkan bu modeller, bilek ve diz boy olarak tasarlandı. Üstelik bu trend parçaların, yalnızca koyu renkleri değil, açık renkleri de oldukça ilgi görüyor. Dolabınızda mutlaka bu modellerden birini bulundurun, çünkü uzun ömürlü ve kullanışlı botlar her yılın modası geçmeyen parçaları. Üstelik yalnızca kış aylarında değil bahar mevsiminde de rahatlıkla kullanabilir ve tüm sezon şık görünebilirsiniz.