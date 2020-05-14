2022'nin renk trendleri şimdiden belirlendi

WGSN’den yapılan resmi açıklamada, “Uzun süreli tecrit dönemleriyle, doğa ve doğanın canlılığı net bir çekiciliğe sahip olacak, ancak dijital araçlar yoluyla iletişim günlük yaşamın daha gerekli ve değerli bir parçası haline geldikçe, teknoloji de daha değerli hale gelecek. Renkler, otantik organik tonlardan yapay olarak geliştirilmiş tonlara kadar değişen bu ikiliği yansıtıyor” denildi.

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