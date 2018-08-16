21 yaşındaki Bella Hadid'in idolü 72 yaşındaki Cher

1 Son yılların en popüler modellerinden biri olan Bella Hadid hakkında merak edilenleri anlattı: - İşlerimin yoğunluğu sebebiyle her gün uçaktayım. Başlarda çok zorlandım, jet lag ile nasıl baş edeceğimi bilemedim. Artık alıştım.





2 Yanımda her zaman nemlendirici kremlerimi ve yüz maskelerimi taşıyorum. Günlük bakımlarımı bile uçakta yapıyorum.





3 - Kırmızı halı görünümlerimle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Orayı kendimi en iyi yansıttığım yerlerden biri olarak görüyorum. Kırmızı halı görünümüme çok önem veriyorum.





4 - Güzellik idollerim Cher (72) ve Monica Belluci (53). Herkes Cher’i inanılmaz bir şarkıcı ve oyuncu olarak görür ama aynı zamanda bir moda ikonudur. Cher, bugün hala sahneye çıkıyor ve ben hayatımın geri kalanında onun gibi olmayı arzuluyorum.