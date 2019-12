22 yıllık evlilik bitti (Colin Firth ile Livia Giuggioli)

Bridget Jones'un Günlüğü (Bridget Jones’s Diary) Love Actually (Aşk Her Yerde), Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı) The King’s Speech (Zoraki Kral) gibi yapımlar başta olmak üzere birçok filmde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Colin Firth ile 22 yıllık eşi Livia Giuggioli yolllarını ayırdı.