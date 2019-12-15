22 yıllık evlilik bitti (Colin Firth ile Livia Giuggioli)

Bridget Jones'un Günlüğü (Bridget Jones’s Diary) Love Actually (Aşk Her Yerde), Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı) The King’s Speech (Zoraki Kral) gibi yapımlar başta olmak üzere birçok filmde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Colin Firth ile 22 yıllık eşi Livia Giuggioli yolllarını ayırdı.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan çift bir süredir zaten ayrı yaşadıklarını ve evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Firth ve eşinin açıklamasında çiftin yollarını ayırmış olmalarına rağmen dost kalacakları da belirtildi.
Çiftin ayrılıklarının nedeni Giuggioli'nin İtalyan gazeteci Marco Brancaccia ile yaşadığı birliktelik olduğu iddia edildi.
Colin Firth ve Livia Giuggioli'nin evliliklerinden 18 yaşında Luca ve 16 yaşında Matteo adında iki oğlu dünyaya gelmişti.