25 milyon dolarlık anlaşmaya dahil olmayan Kaja Sokola, Harvey Weinstein’a dava açtı

"KADINLAR İÇİN HERKESTEN FAZLA ÇALIŞTIM"

25 milyon dolarlık anlaşmanın ardından New York Post gazetesine konuşan Weinstein, kendisini “unutulan adam” olarak tanımlayarak, “Ben, kadınlar için herkesten daha fazla çalıştım. Tüm yapımcılardan daha fazla kadın yönetmenli ve kadınları anlatan film yaptım. 30 yıl öncesinden söz ediyorum. Şimdiden, yani bunun moda olduğu bir zamandan bahsetmiyorum. Ben ilk kez yaptım. Öncülük ettim” demişti.