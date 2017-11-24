25 yaşında dünyanın konuştuğu süper model Kendall Jenner hakkında bilmeniz gerekenler

Haberler 24.11.2017 - 12:25 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 07:01
Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kris Jenner, kız kardeşlerin en küçüğü. Anne Kris Jenner, 1994 yılında cinayete kurban giden en yakın arkadaşı Nicole Brown Simpson’ın anısına, Kendall’a Nicole ismini koydu. Kendall’ın ikinci adı Nicole.
2017 ve 2018'de Forbes dergisinin dünyanın en çok kazanan mankenleri listesinde zirveye oturan ve 45 milyon dolarlık servetiyle gösteri dünyasının en gözde ünlülerinden Kendall Jenner, popülerliğini koruyor. Moda uzmanlarına göre her ne kadar son yıllarda podyumda bir fırtına gibi esiyor olsa da aslında 26 yaşındaki Jenner öyle etkileyici bir ışığa sahip değil. Güzel olmasına güzel ama mesela Kate Moss'un gençlik yıllarında sahip olduğu doğal etkileyiciliğin yarısı bile onda yok.
Ama ailesi ve özellikle de annesinin sağlam bağlantıları sayesinde daha mesleğinin ilk adımında top model olarak anılmaya başladı. Birçok meslektaşının yıllarca hayalini kurduğu Victoria's Secret defilelerinde kolayca boy gösterdi. Uzmanlara göre bunun en önemli etkeni de kızlarının menajeri ve akıl hocası gibi çalışan anneleri Kris Jenner...
Tüm bunlar sayesinde de Kendall Jenner, daha 22 yaşındayken dünyanın en çok kazanan modeli unvanını ele geçirdi. Yani bir başka deyişle 22 yaşındaki Kendall Jenner, yaşadığı her yıl için 1 milyon doları cebine koymuş oldu. Hem de çok kısa bir zamanda...
Jenner, henüz 14 yaşındayken kendine bir mektup yazdığını katıldığı bir TV programında açıkladı. Jenner bu mektupta amacının iyi bir model olmak ve dünyadaki harika yerleri gezmek olduğunu yazmıştı. Görünüşe göre de bu amacına ulaştı.
Kendall Jenner, gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden birinin kızı olarak dünyaya geldi. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Jenner'ın en büyük akıl hocası ise annesi Kris Jenner. Kris Jenner, ailesinin gösteri dünyasında bu kadar tutulmasının ve dudak uçuklatan paralar kazanmasının nedeni olarak görülüyor.
Kendall Jenner'ın eski bir olimpik atlet olan babası Bruce Jenner ise cinsiyet değiştirip Caitlyn Jenner adını almıştı.
Jenner'ın yılın en büyük moda şovlarından Victoria’s Secret’ın 2017 defilesinde yer almama nedeni ise başka bir imza. İki kere Victoria's Secret defilesine çıkan Jenner, La Perla ile milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.
2009 yılndan beri modellik yapan Kendall Jenner, şimdiye kadar Givenchy, Gucci, Chanel ve Marc Jacobs gibi modaevlerinin defilelerinde boy gösterdi ve 2017'de New York Moda Haftası'nda Son 10 Yılın Moda İkonu ödülüne layık görüldü.
Ünlü model kazancı kadar harcamaları ve stili ile de konuşuluyor. NBA maçı izlemeye 10 bin dolarlık Saint Laurent çizmeleriyle gidebiliyor.
Jenner, bu yıl CV'sine FWRD markasının Kreatif Direktörü unvanı ekledi. Jenner yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamadra "Modayı severek büyüdüm ve bu sektördeki en parlak insanlardan bazılarıyla çalıştığım için inanılmaz derecede şanslıydım. FWRD'nin Kreatif Direktörü olarak, sitenin yeni ortaya çıkan tasarımcılar ve markalarla teklifini düzenlemeye yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum" dedi.
Jenner'ın kazandığı parayı emlak sektörüne yatırdığı biliniyor. Genç model son olarak Beverly Hills'te 8.5 milyon dolar vererek yeni bir malikanenin sahibi oldu.
Lüks harcamaları ile konuşulan Jenner'ın en büyük tutkularından biri de klasik otomobiller. Jenner'ın en çok bilinen otomobilleri 1967 model kırmızı Mustang ve 1957 model Chevrolet Corvette.
Podyumların en çok kazanan isimleri arasında yer alan Kendall Jenner, bazı modellik seçmelerinde soyadını söylemediğini itiraf etti. Jenner, verdiği bir röportajda, "Şu anda bir model olarak bulunduğum konuma gelmek için yapmam gereken her şeyi yaptım. Her model seçimine gittim, sadece New York'ta değil, tüm Avrupa'da bir iş bulmak için ve yolumu çizebilmek için koşuşturdum" dedi.
Jenner sadece kamera önünde ya da podyumda değil, arka planda da başarılı olmaya çalışıyor. Her zaman verdiği pozlarla çok konuşulan süper model, daha önce kamera arkasına geçerek Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber’in fotoğraflarını çekmiştii.