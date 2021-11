25 yaşında dünyanın konuştuğu süper model Kendall Jenner hakkında bilmeniz gerekenler

Podyumların en çok kazanan isimleri arasında yer alan Kendall Jenner, bazı modellik seçmelerinde soyadını söylemediğini itiraf etti. Jenner, verdiği bir röportajda, "Şu anda bir model olarak bulunduğum konuma gelmek için yapmam gereken her şeyi yaptım. Her model seçimine gittim, sadece New York'ta değil, tüm Avrupa'da bir iş bulmak için ve yolumu çizebilmek için koşuşturdum" dedi.