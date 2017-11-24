25 yaşında dünyanın konuştuğu süper model Kendall Jenner hakkında bilmeniz gerekenler

2017 ve 2018'de Forbes dergisinin dünyanın en çok kazanan mankenleri listesinde zirveye oturan ve 45 milyon dolarlık servetiyle gösteri dünyasının en gözde ünlülerinden Kendall Jenner, popülerliğini koruyor. Moda uzmanlarına göre her ne kadar son yıllarda podyumda bir fırtına gibi esiyor olsa da aslında 26 yaşındaki Jenner öyle etkileyici bir ışığa sahip değil. Güzel olmasına güzel ama mesela Kate Moss'un gençlik yıllarında sahip olduğu doğal etkileyiciliğin yarısı bile onda yok.