256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti

İHA 25.07.2021 - 10:51
RUSYA'NIN 3'ÜNCÜ EN ZENGİNİ
Özbekistan asıllı Rus olan Usmanov, 13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın 3’üncü, dünyanın ise 71’inci en zengin insanı.
'GÜZEL KIZ'
'Güzel Kız' anlamına gelen ‘Dilbar’ isimli 156 metre uzunluğundaki süper yatta 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80’den fazla mürettebat bulunuyor.
HELİKOPTER PİSTİ VAR
Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süit de var.
Rusya'nın konglomera (büyük kayaç türü) endüstrisi şirketlerinden biri olan Metalloinvest'in büyük hissedarlarından olan Uamanov, Gazprom'un metal madeni departmanını, kuruşulu sırasında yönetti.
"RUSYA'NIN GÜÇLÜ ADAMI"
İş dünyasında, "Rusya'nın güçlü adamı" olarak bilinen Usmanov,1980'den sonra 6 yıl cezaevinde yattı.
ARSENAL'İN SAHİPLERİNDEN
İş ortağı Farhad Moshiri ile birlikte Arsenal kulübünün yüzde 14.5 hissesini elinde bulunduruyor.