256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Dünyanın 71’inci en zengin insanı olan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait süper yatta helikopter pisti de bulunuyor.

İHA 25.07.2021 - 10:51

256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti - 1
Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.
256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti - 2

RUSYA'NIN 3'ÜNCÜ EN ZENGİNİ

Özbekistan asıllı Rus olan Usmanov, 13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın 3’üncü, dünyanın ise 71’inci en zengin insanı.

256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti - 3

'GÜZEL KIZ'

'Güzel Kız' anlamına gelen ‘Dilbar’ isimli 156 metre uzunluğundaki süper yatta 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80’den fazla mürettebat bulunuyor.

256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti - 4

HELİKOPTER PİSTİ VAR

Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süit de var.

256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti - 5
Servetini maden, kereste ve finans işleri sayesinde büyüten Usmanov, Moskova Elit Devlet Üniversitesi'nden mezun.
256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti - 6

Rusya'nın konglomera (büyük kayaç türü) endüstrisi şirketlerinden biri olan Metalloinvest'in büyük hissedarlarından olan Uamanov, Gazprom'un metal madeni departmanını, kuruşulu sırasında yönetti.

256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti - 7

"RUSYA'NIN GÜÇLÜ ADAMI"

İş dünyasında, "Rusya'nın güçlü adamı" olarak bilinen Usmanov,1980'den sonra 6 yıl cezaevinde yattı.

256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti - 8

ARSENAL'İN SAHİPLERİNDEN

İş ortağı Farhad Moshiri ile birlikte Arsenal kulübünün yüzde 14.5 hissesini elinde bulunduruyor.

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