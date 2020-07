28. yaşına özel 28 karede Selena Gomez

İkinci tekli Same Old Love, Billboard Hot 100'de ilk 5'e yükselmeyi başardı. Gomez, ilk kez Apple Music ile anlaştı ve teklinin müzik videosunu VEVO'dan önce Apple Music'te yayımladı. Albümün üçüncü teklisi Hands To Myself oldu. Gomez öncelikle yine müzik videosunu Apple Music'te yayımladı ve bir ay sonra VEVO'ya ekledi. Ayrıca Hands To Myself Billboard Hot 100'de ilk 7'ye ulaştı.