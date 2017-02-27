NTV

28. yaşına özel 28 kareyle Bensu Soral

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor gibi isimlerle rol aldığı İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral, son olarak Organize İşler Sazan Sarmalı filmiyle beyazperdede boy gösteriyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Hakan Baş ile dünyaevine giren oyuncu bugün 28. yaşını kutluyor. İşte 28. yaşına özel 28 kareyle Soral ve hakkında merak edilenler...

  • 1

    Oyuncu Hande Soral'ın kardeşi olan Bensu Soral 2 Şubat 1991'de Bursa'da dünyaya geldi.
  • 2

    Lise eğitimini Bursa'da İnegöl Anadolu Lisesi'nde aldı.
  • 3

    Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde görmeye devam ediyor.
  • 4

    İlk defa 2012 yılında 'Yol Ayrımı' dizisi ile televizyon ekranlarına çıkan Bensu Soral, daha sonra 'Vicdan' dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.
  • 5

    Daha sonra 'Boynu Bükükler' isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı.
  • 6

    25 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç'ın "Kader" şarkısına çekilen klipte de yer aldı.
  • 7

    Soral'ın yıldızı İçerde dizisiyle parladı.
  • 8

    Ünlü oyuncu son olarak Organize İşler Sazan Sarmalı filmiyle beyazperde boy gösteriyor.
  • 9

    Soral ailesinde Hande ve Bensu'dan başka bir oyuncu daha var.
  • 10

    Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral. Oyunculuk eğitimi gören Bedirhan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde de okuyor.
  • 11

    Soral geçtiğimiz yıl eylül ayında Hakan Baş ile dünyaevine girdi. 

  • 12

    İşte ünlü oyuncunun sosyal medyasından yansıyan diğer kareleri...
  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin