36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle

Geçtiğimiz aylarsa bir AVM'de görülen ve verdiği kilolarla ilgili konuşan Seki, "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" demişti.

* Hani kilo vermişti, eski haline dönmüş. * Herhalde sadece fotoğraf için zayıflıyor sonra tekrar alıyor. * Soldaki Deniz Seki ise sağdaki kim? * Fotoşop sen nelere kadirsin? * Hayaller ve hayatlar olmuş bu.

TANIYAMADILAR



Seki, paylaştığı bu fotoğrafla da sosyal medyada gündem olmuştu. Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirmişti. Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.