36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle

22 kilo vererek 36 bedene inen şarkıcı Deniz Seki Demet ile Alişan'ın konuğu oldu. Hedeflediği kiloya inen ve 26 yıl önceki elbisesiyle ekrana çıkan şarkıcı son haliyle beğeni topladı.

28.05.2021 - 15:12

36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle - 1
Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından yeniden kilo alan Deniz Seki, sorunu kökten çözmek için beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ve sağlıklı beslenme ile 2.5 ayda 22 kilo vermişti.
36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle - 2

Son dönemde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Seki, Demet ile Alişan'ın bu sabahki konuğuydu. 

36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle - 3
36 beden olan şarkıcı 26 yıl öncesi elbisesini giydi ve ince görüntüsüyle beğeni topladı.
36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle - 4

Geçtiğimiz aylarsa bir AVM'de görülen ve verdiği kilolarla ilgili konuşan Seki, "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" demişti. 

36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle - 5

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir dönem paylaştığı fotoğraflarla gazetecilerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki farklarla sosyal medyanın diline düşen Deniz Seki'ye  gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi:

* Hani kilo vermişti, eski haline dönmüş.
* Herhalde sadece fotoğraf için zayıflıyor sonra tekrar alıyor.
* Soldaki Deniz Seki ise sağdaki kim?
* Fotoşop sen nelere kadirsin?
* Hayaller ve hayatlar olmuş bu.

36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle - 6
TANIYAMADILAR

Seki, paylaştığı bu fotoğrafla da sosyal medyada gündem olmuştu. Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirmişti. Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.
36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle - 7

"BACAKLAR EKSTRA İNCE, BEN KEFİLİM"

Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda bu karesini Instagram hesabından paylaşmıştı. Bir takipçisi şarkıcıya, "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" şeklinde bir yorum yapmıştı.

Deniz Seki'yi zayıflatan diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, o yoruma kayıtsız kalmamıştı. Coşkun, o kişiye, "Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim" sözleriyle yanıt vermişti.

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