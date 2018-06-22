36 yaşını kutlayan Prens William hakkında ilginç bilgiler
Cambridge dükü, Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana'ın büyük oğlu William Arthur Philip Louis, 21 haziran itibariyle 36. yaşını kutluyor. İşte İngiltere kraliyet ailesinin en popüler üyelerinden tahtın ikinci varisi Prens William hakkında ilginç bilgiler...
1
21 Haziran doğumlu bir Yengeç burcu erkeği olan Prens William’ın okulda en başarılı olduğu ders coğrafyaydı.
2
En sevdiği yemekler pizza, poşe yumurta, geyik eti ve makarna.
3
Çocukluğundan beri binicilik, kürek çekme ve rafting ile uğraşıyor.
4
Küçük yaşlardayken polis olmanın hayalini kuruyordu...
5
Favori araba markasını seçmesi gerekirse bunun Audi olacağını söylüyor. Aynı zamanda BBC’nin ünlü programı Top Gear’ın da bir fanı.
6
Prens William bir solak.
7
Helikopterlere bayılıyor. Hatta kendisini bu konuda obsesif olarak tanımlıyor.
8
Ergenlik döneminde hayallerindeki ismin Cindy Crawford olduğunu söylüyor.
9
Eğitim gördüğü Eton College’daki odasında ise Pamela Anderson’ın posteri asılıymış.
10
Aston Villa takımını tutuyor.
11
Helikopterlere bayılıyor. Hatta kendisini bu konuda obsesif olarak tanımlıyor.
12
Harry Potter yara izine sahip! 1991’de geçirdiği bir golf kazasından sonra kazasından sonra alnında yara izi oluşmuş.
13
Kate Middleton ile düğünlerinde ilk dansları Elton John‘un Your Song parçasıydı.
14
Oğlu Prens George’un doğumunun ardından; eşi ve oğlunu kendi sürdüğü araba ile eve götürerek bir kraliyet kuralını yıkmış oldu.