37. doğum gününde dünden bugüne Miranda Kerr

20.04.2020 - 06:59 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 07:01
NEW YORK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
2004'te New York'a taşınıp Next ajansıyla anlaşma imzalaması hayatını değiştirdi. Baby Phat, Lisa Ho, Voodoo Dolls, Levi's, Bettina Liano, Nicola Finetti, L.A.M.B, Heatherette, Betsey Johnson, Trelise Cooper, Jets, John Richmond, Blumarine Swimwear, Seafolly Swimwear, Victoria's Secret, Anna Molinari, Roberto Cavalli, Enrico Coveri, Arden B, Cia Maritima, Amuleti J gibi markalara modellik yaptı.
ORLANDO BLOOM'DAN BOŞANDI
23 Temmuz 2010 yılında Orlando Bloom ile evlendi. 6 Ocak 2011'de ilk çocuğu Flynn Christopher Bloom'u dünyaya geldi. Ancak ünlü çift evliliklerini Ekim 2013'te bitirmeye karar verdi.
"O BENİM BEBEĞİM"
Kazandığı tüm parayı şirketi Kora Organics'e yatıran Kerr, "Bu markanın sadece yüzü değilim; markanın altında yatan fikir benim, konsept benim, o benim bebeğim" dedi.
BİSEKSÜELLİK AÇIKLAMASI
Orlando Bloom'dan boşanmasından sonra Mart 2014'te GQ Dergisi'ne yaptığı açıklamada, biseksüel ilişkiler yaşamak istediğini söyledi.
EVAN SPIEGEL İLE EVLENDİ
2015 yılında New York’taki Louis Vuitton partisinde tanıştığı ve 12 aylık flört döneminin ardından nişanlandığı Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile Mayıs 2017'de 45 davetlinin katıldığı küçük ve samimi bir törenle evlendi.
İkinci oğlu Hart'ın dünyaya gelmesinden sonra modelliği bıraktığı düşünülen Miranda Kerr "Hâlâ modelliğe devam ediyorum ancak önceliğim şirketim ve ailem" diyerek iddiaları yalanladı.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Eski Victoria's Secret modeli, şimdilerde ise naturel cilt bakım ve makyaj markası Kora Organics'in kurucusu Miranda Kerr, Ekim 2019'da üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.