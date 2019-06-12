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38. yaşına özel 38 fotoğrafla Adriana Lima

Brezilyalı manken Adriana Francesca Lima bugün (12 Haziran 2019) 38. yaş gününü kutluyor. Düşük gelirli bir ailenin çocuğuyu olarak doğan Lima, bugün tüm dünyanın tanıdığı ünlü bir manken olmayı başardı. İşte 38. yaşına özel dünden bugüne Adriana Lima ve kariyeri

  • 1

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    Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya’da Salvador, Bahia’da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi.
  • 2

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    13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi.
  • 3

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    1996’da yapılan Ford Supermodel of the World Contest’de ise 2. oldu.
  • 4

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    Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı.
  • 5

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    1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren 1,78'lik Lima, Christian Lacroix, Valentino gibi ünlü markaların defilelerine çıktı.
  • 6

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    Ama Lima’nın asıl büyük çıkışı Dominik’li sevgilisi Alberto ile birlikte çalıştıkları ve Times Square’deki reklam tablosuna asılan Vassarette billboard reklamıyla gerçekleşti.
  • 7

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    2000’de Guess’in Costanoa Kampanyasında Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Eva Herzigova gibi çok ünlü süper modellerle birlikte yer aldı ve ardından Maybelline, Bebe, Mossimo ve BCBG’nin reklam yıldızı oldu.
  • 8

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    Harper’s Bazaar, Elle gibi önemli dergilere kapak olmaya başlayan Lima, 1998’de Victoria’s Secret defilesinde yer alarak iyice tanınır hale gelmeyi başardı.
  • 9

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    Heidi Klum ve Gisele Bündchen’le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'teki Victoria’s Secret defilesinin de açılış mankeni oldu.
  • 10

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    2005'te sınırlı sayıda üretilen Pirelli takviminde yer alan Lima, aynı yıl AskMen'in Top 99 Women listesinde 1. sırada yer alırken, 2006’da 4. oldu. Yine 2006’da Forbes’un En Çok Kazanan Ünlüler (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer aldı.
  • 11

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    Ocak 2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı ve yarışmadan kazandığı 75 bin Türk lirasını kanserli çocuklara bağışladı.
  • 12

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    14 Şubat 2009'da NBA'de oynayan basketbolcu Marko Jaric ile evlendi. 15 Kasım 2009'da ilk kızı Valentina Lima Jaric dünyaya geldi. İkinci kızı Sienna Lima Jaric, 12 Eylül 2012'de doğdu. Çift çocuklarına rağmen 2014 yılında boşandı.
  • 13

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    Bu evlilik bitmişy olsa da Victoria's Secret modeli, izlemeye gittiği NBA maçlarının önüne geçmeyi başardı.
  • 14

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    Brezilyalı model, 2002 yılında ünlü şarkıcı Lenny Kravitz'le nişanlanmıştı. Ancak 2001-2003 yılları arasında süren bu ilişki evliliğe dönüşmeden bitti. Lima, ünlü şarkıcının ‘Yesterday is Gone’ klibinde rol almıştı. Boşandıktan sonra adı Justin Bieber’la anılan Lima, bu birlikteliği hiçbir zaman doğrulamadı. Boks antrenörü Joe Thomas ile yedi aylık birliktelik yaşayan Lima, Temmuz 2016’da ayrıldı. Ünlü model, kendisinden beş yaş küçük olan New England Patriots takımında oynayan Amerikan futbolcusu Julian Edelman’la birliktelik yaşamaya başladı. Çift, birlikteliklerini 8 al sonra noktaladı. Lima, Edelman ayrılığından hemen sonra beyzbol takımı New York Mets'in atıcısı Matt Harvey ile romantik akşam yemeğinde öpüşürken görüntülendi. Ancak süper model, Harvey ile ilişki yaşadığını doğrulamadı.

  • 15

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    2017'de Los Angeles Havalimanı’nda Metin Hara’nın Yol- Aşkın İstilası (The Path: Invasion of Love- Overcoming The Illusion) isimli kitabını taşıması dikkat çekti. Kimse ikili arasında bir aşk doğacına ihtimal vermemişti.
  • 16

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    Ancak Türkiye onu 1 yıl boyuncu yazar Hara ile yaşadığı aşk ile konuştu. İlişki ikilinin Bodrum tatiliyle resmiyet kazandı, karşılıklı ülkelere ziyaretlerle devam etti. Hayranları ikilinin reklam ilişkisi yaşadığını öne sürse de Lima ile Hara uzun süre aşk yaşadı. Birliktelikleri gibi ayrılıkları da tartışmalı oldu. İkili evlilik kararı alamadıkları için ayrıldı. 

  • 17

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    Lima, son bir yılda Metin Hara ile olan birlikteliğini bitirmesi kadar yıllardır üyesi olduğu Victoria's Secret ile yoyyarı ayırmasıyla da konuşuldu. Brezilyalı model 2018 sonunda 23. kez düzenlenen Victoria's Secret defilesiyle jübilesini yaptı...
  • 18

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    ite Adriana Lima'nın 1999'dan bugüne Victoria's Secret görünümleri...
  • 19

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    1999

    İlk kez 19 yaşındayken 1999 yılındaki Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkan Lima, o zamandan bu yana da firma ile çalışmalarını sürdürdü.

  • 20

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    2000 yılındaki defilesinde küçük altın bir bikini ile altın vücut zincirlerini üzerinde taşıdı.
  • 21

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    2001

    Bir sonraki gösteride kırmızı sütyen ve ona uyumlu kırmızı saçaklı eteği üzerinde taşıdı.

  • 22

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    2002

    12 Haziran 1981’de Brezilya’da doğan manken markanın çalıştığı en yaşlı manken olma unvanını da elinde bulunduruyordu.

  • 23

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    2003

    Adriana Lima beş kez Victoria's Secret defilesinin açılışını yaptı.

  • 24

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    2004’te markanın şov yerine Amerika’da Melekler Turnesi düzenlenmesi nedeniyle podyuma çıkmadı.
  • 25

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    2003

    Adriana Lima her yıl kimin giyeceği merakla beklenen milyon dolarlık Fantasy Bra'yi 3 kez giydi.

  • 26

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    2006
  • 27

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    2007
  • 28

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    2008
  • 29

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    2009
  • 30

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    2010

    Lima, 2010 yılında Fantasy Bra'yi ikinci kez giydi. Bu 2 milyon dolarlık sütyen safirlerin yanı sıra 60 karat elmas taşıyordu.

  • 31

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    2011
  • 32

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    2012
  • 33

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    2013
  • 34

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    2014
  • 35

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    2015
  • 36

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    2016
  • 37

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    2017
  • 38

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    2018
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