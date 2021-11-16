4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu

Türkiye'de 4 kulaklı doğan Mavi Rus cinsi kedinin Instagram hesabı büyük ilgi görüyor. Henüz 3 haftada 19 bini aşkın takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyondan dolayı bir değil iki çift kulağı var.

Haberler 16.11.2021 - 08:48

4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu - 1

Sokak kedisi olan annesi, 4 kulaklı doğan yavru kedi Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi.

4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu - 2

Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm de olan Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle de çok iyi anlaşıyor.

4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu - 3

Sputnik'in haberine göre; duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.

4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu - 4
4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu - 5
4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu - 6
4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu - 7

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