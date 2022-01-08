40 kilo veren eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan zayıflama sırları

Ailesinin İtalyan kökenli olduğunu ve bu yüzden de makarna, ekmek, peynir ve tatlı gibi yemekleri sevdiğini belirten Pompeo sözlerini şöyle sürdürdü: "Aile ve arkadaşlarımızla yine bu yemeklerin tadını çıkaracağız. Tabii bu sefer ben 'Salata alayım' diyen kişi olacağım"