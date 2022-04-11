41. doğum gününde Alessandra Ambrosio'nun bilinmeyenleri

Haberler 11.04.2022 - 10:33
Alessandra Ambrosio, 11 Nisan 1981 yılında Brezilya Erexim’de dünyaya geldi. Küçükken görünüşünden hiç de memnun olmayan model, 11 yaşındayken ameliyatla kulaklarını yapıştırdı.
Modellikle çok genç yaşta tanışan Ambrosio, 1996 yılında Elite Model Ajansı’nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı. Burada dereceye girememesine rağmen yarışmadan bir yıl sonra Elite Ajansı’yla çalışmak üzere bir kontrat imzaladı.
Modelin üstlendiği ilk önemli iş, Elle dergisinin Brezilya baskısının kapağı için poz vermesi oldu. Ününü yavaş yavaş artırmaya başladı ve 2000 yılında Guess markası, modeli sonbahar koleksiyonunu tanıtmak için kullanmaya karar verdi.
Bunun ardından Revlon markası için çalışmaya başlayan Ambrosio, yine 2000 yılında kariyerindeki en önemli adımı attı ve Victoria’s Secret ile çalışmaya başladı. Ayrıca Pirelli Takvimi'nde de yer aldı.
Guess, Victoria's Secret ve Next gibi markaların modelliğini yapan Ambrosio'nun tüm dünyada ün kazanması, her yıl aralık ayında düzenlenen Victoria’s Secret iç çamaşırı markasının defilelerinde boy göstermeye başlamasıyla gerçekleşti.
Victoria’s Secret markasının dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen defilelerine ilk kez 2000 yılında çıktı ve bu tarihten sonra uzun yıllar bu marka için çalıştı.
2004 yılında Victoria’s Secret Pink adlı koleksiyonun ilk baş modeli oldu.
2005 yılı defilesinde ise tamamen şekerden yapılmış iç çamaşırı giyerek podyuma çıktı.
How I Met Your Mother adlı dizide diğer Victoria's Secret modelleriyle rol aldı.
Ayrıca 2006 yılında Casino Royal filminde de küçük bir rolü vardı.
Ambrosio, eski nişanlısı ABD'li iş insanı Jamie Mazur'dan ilk çocuğunu 4 Ağustos 2008'de Brezilya'da dünyaya getirdi. Kızlarına Anja Louise Ambrosio adını verdiler.
Alessandra doğum yaptıktan 3 ay sonra Victoria's Secret'ın 2008 şovuna çıktı.
7 Mayıs 2012'de Noah Phoenix Ambrosio Mazur adını verdiği oğlu dünyaya geldi.
2016 Rio Yaz Olimpiyatları tanıtım yüzleri arasında yer alan Brezilyalı süper model, gönüllü rehberlik ve NBC televizyonu için muhabirlik yaptı.
Ambrosio ile Jamie Mazur, 10 yıllık birlikteliklerini 2018'de sonlandırdı. Çiftin ayrılığı, sosyal medyada uzun süredir birlikte paylaşım yapmamalarından ve sosyal etkinliklere birlikte katılmamalarıyla anlaşıldı. Bu, Ambrosio'nun yaşadığı en uzun ilişki olarak nitelendirildi.
Ünlü model biten ilişkisi için "Evlenmedik çünkü çok fazla işim var ve çok meşgulüm. Zamanım olduğunda evlenmeyi düşüneceğim. Düğünümün çok özel olmasını, bunun için zaman ayırabilmeyi istiyorum” açıklaması yaptı.
Ünlü model Polonya, Japon ve Thai mutfağını çok seviyor.
En sevdiği dizi, Emmy ve Altın Küre ödüllü Amerikan aksiyon dizisi, '24'.
En sevdiği kitaplar Da Vinci Şifresi, Yüzüklerin Efendisi ve Brida.
En sevdiği müzisyenler ve gruplar ise Nirvana, Pearl Jam, INXS, Ben Harper, Jack Jackson.
Favori filmleri Çalınmış Güzellik, Kama Sutra ve Katil Doğanlar.