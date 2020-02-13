45 kilo veren Adele tanınmayacak kadar değişti

Ünlü şarkıcı Adele, spor kıyafetler içinde Los Angeles sokaklarında dolaşırken görüntülendi.
Bugüne dek 45 kilo verdiği söylenen ve halen kilo vermeye devam ettiği görülen 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı, son fotoğrafında tanınmayacak kadar değişmiş görünüyor.
BOŞANDIKTAN SONRA DEĞİŞİM BAŞLADI
Adele’in değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den boşanması sonrası başladı. 2011’de flört etmeye başlayan ve 2015’te evlenen çift geçen yıl nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Adele, eylül ayında boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu.
İlk kez 24 Ekim’de görüntülenen Adele, fiziki değişim sinyalini verdi. Cadılar Bayramı fotoğrafında, Adele’in artık eskisi gibi kilolu olmadığı görüldü.
Grammy rekortmeni şarkıcı, Harry Styles ve James Corden ile birlikte gittiği Karayipler tatilinde tamamen incelmiş haliyle objektiflere yansıdı.
"GÜNDE 1000 KALORİ TÜKETTİ"
Brezilyalı kişisel antrenörü Camila Goodis, geçen ay The Sun gazetesine verdiği röportajda, Adele’in çok fazla spor yapmayı sevmediğini söyleyerek, zayıflığının yüzde 90 oranda diyet yapmasından kaynaklandığını söyledi. Ünlü şarkıcının “sebze suyu ve günde 1000 kalori diyeti”ne bağlı kalarak kilo verdiğini açıkladı.
SIRTFOOD DİYETİ NEDİR?
Adele’in Sirtfood adlı bir diyeti daha uyguladığından söz edildi. Sirtfood diyeti, zayıflama genini harekete geçirdiği öne sürülen sirtüin proteinini aktive etmeye yarayan yiyeceklerden tüketmeye dayanıyor. İngiltere'deki beslenme uzmanları Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirilen Sirtfood diyeti, bazı yiyeceklerin, vücutta metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olduğu ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hücre koruması sağladığı iddia edilen bir protein olan sirtüini aktive ettiği ilkesine dayanıyor. Diyetin savunucuları yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin yiyecekleri tüketmenin vücuda sabit bir metabolik destek verebileceğini ve hızlı kilo vermeyi sağladığını iddia ediyor.