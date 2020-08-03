Adele'in yeni imajı (32 yaşına en zayıf haliyle girdi)

ntv.com.tr 03.08.2020 - 14:12
Ünlü şarkıcı Adele, 32'nci doğum gününü aylar sonra yaptığı Intagram paylaşımıyla kutladı. Kilo vererek neredeyse bambaşka birine dönüşen Adele, fit vücudunu gösteren fotoğrafının altına, "Doğum günü sevginiz için teşekkürler. Umarım bu çılgın zamanlarda hepiniz güvende ve sağlamsınızdır" yazarak hem sağlık çalışanlarına hem de salgında diğer önemli işlerde çalışanlara teşekkür etti.
Ünlü şarkıcı Adele, daha önce de spor kıyafetler içinde Los Angeles sokaklarında dolaşırken görüntülenmişti.
45 kilo verdiği söylenen İngiliz şarkıcı, bugüne dek kilo vermeye devam etti.
BOŞANDIKTAN SONRA DEĞİŞİM BAŞLADI
Adele’in değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den boşanması sonrası başladı. 2011’de flört etmeye başlayan ve 2015’te evlenen çift geçen yıl nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Adele, eylül ayında boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu.
İlk kez 24 Ekim’de görüntülenen Adele, fiziki değişim sinyalini verdi. Cadılar Bayramı fotoğrafında, Adele’in artık eskisi gibi kilolu olmadığı görüldü.
Grammy rekortmeni şarkıcı, Harry Styles ve James Corden ile birlikte gittiği Karayipler tatilinde tamamen incelmiş haliyle objektiflere yansıdı.
"GÜNDE 1000 KALORİ TÜKETTİ"
Brezilyalı kişisel antrenörü Camila Goodis, geçen ay The Sun gazetesine verdiği röportajda, Adele’in çok fazla spor yapmayı sevmediğini söyleyerek, zayıflığının yüzde 90 oranda diyet yapmasından kaynaklandığını söyledi. Ünlü şarkıcının “sebze suyu ve günde 1000 kalori diyeti”ne bağlı kalarak kilo verdiğini açıkladı.
SIRTFOOD DİYETİ NEDİR?
Adele’in Sirtfood adlı bir diyeti daha uyguladığından söz edildi. Sirtfood diyeti, zayıflama genini harekete geçirdiği öne sürülen sirtüin proteinini aktive etmeye yarayan yiyeceklerden tüketmeye dayanıyor. İngiltere'deki beslenme uzmanları Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirilen Sirtfood diyeti, bazı yiyeceklerin, vücutta metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olduğu ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hücre koruması sağladığı iddia edilen bir protein olan sirtüini aktive ettiği ilkesine dayanıyor. Diyetin savunucuları yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin yiyecekleri tüketmenin vücuda sabit bir metabolik destek verebileceğini ve hızlı kilo vermeyi sağladığını iddia ediyor.