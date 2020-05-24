5 yaşındaki çocuktan ikonik albüm kapakları taklidi

Amerikalı fotoğrafçı Stephanie Girard, evde geçirdiği salgın günlerini 5 yaşındaki kızı Lola ile yaratıcı bir çalışma yaparak değerlendirdi. Lola Beyonce'den Lady Gaga'ya, Adele'den Taylor Swift'e ünlü şarkıcıların meşhur albüm ve sahne pozlarını taklit etti, annesi de fotoğrafladı.

24.05.2020 - 15:26 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 15:27

DAVID BOWIE, ALADDIN SANE

LADY GAGA, JOANNE

ADELE, 21

AMY WINEHOUSE, LIONESS: HIDDEN TREASURES

TAYLOR SWIFT, 1989

LANA DEL RAY, BORN TO DIE

BEYONCE (SINGLE LADIES KLİBİ)

FREDDIE MERCURY (KONSER)

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