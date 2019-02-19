50 Cent'i vurma talimatı soruşturuluyor
ABD'nin New York eyaletinde, kıdemli bir polis departmanı çalışanının rap şarkıcısı 50 Cent'i vurma emri verdiği iddiası soruşturuluyor.
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1Kıdemli bir polis departmanı çalışanının ABD'li rap şarkıcısı 50 Cent'i vurma emri verdiği iddiaları ortaya atıldı. BBC'nin haberine göre, Emanuel Gonzalez isimli komiser yardımcısı, ekibindekilere 50 Cent'in bir boks maçına katılacağı bilgisini vererek, orada vurulmasını istedi.
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2Haberin ortaya çıkmasından sonra Gonzalez verdiği talimatın ‘sadece bir şakadan ibaret olduğunu' söyledi.
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Bir ay önce de Gonzalez, 50 Cent'e yönelik 'taciz' suçlaması yönelterek, şarkıcının favori gece kulüplerinden birinde arama yaptırdığı için 50 Cent'in kendisini Instagram'dan tehdit ettiğini iddia etti.
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4Sosyal medyadan, "Polise olan bakışım değişti" mesajını paylaşan 50 Cent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisine yönelik tehdidi ciddiye aldığını ve hukuki mücadele için avukatlarına danıştığını söyledi.
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5Gonzalez'i "Rozeti olan bir haydut" olarak nitelendiren 50 Cent, Twitter'dan, "Hukuki departmanlarda iyi insanların da olduğunu unutmayın" mesajını verdi.
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6New York Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.