50. yaşa özel 50 fotoğrafla Jennifer Lopez
ntv.com.tr
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez 50 yaşına girdi. İşte şov dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Lopez'in yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren, 50. doğum gününe özel 50 fotoğraf...
-
11995 (Sevgilisi Wesley Snipes ile)
-
21995 (25th Annual Nosotros Golden Eagle Ödülleri)
-
31997 (69. Oscar Ödülleri)
-
41997 (Selena filmi basın toplantısı)
-
51998 (55. Altın Küre Ödülleri)
-
61998 (MTV Video Müzik Ödülleri)
-
71999 (41. Grammy Ödülleri)
-
81999 (MTV Müzik Ödülleri'nde sevgilisi Sean "Diddy" Combs ile)
-
92000 (42. Grammy Ödülleri)
-
102000 (MTV Avrupa Müzik Ödülleri)
-
112001 (58. Altın Küre Ödülleri'nde sevgilisi Matthew McConaughey ile)
-
122001 (73. Oscar Ödülleri'nde eşi Cris Judd ile)
-
132001 (Ain''t It Funny Music klip çekimi)
-
142001 (New York konseri)
-
152001 (İlk NBC konseri)
-
162002 (74. Oscar Ödülleri)
-
172002 (Chambermaid film seti)
-
182002 (All I Have klip çekimi)
-
192003 (75. Oscar Ödülleri)
-
202004 (MTV Müzik Ödülleri)
-
212004 (Shall We Dance prömiyeri)
-
222005 (Vay Kaynanam Vay fikmi basın toplantısı)
-
232005 (Eşi Marc Anthony ile)
-
242006 (Milano Moda Haftası)
-
252006 (78. Oscar Ödülleri)
-
262007 (79. Oscar Ödülleri)
-
272007 (Atlantic City konseri)
-
282008 (Nautica Malibu Triathlon Yarışı)
-
292009 (Doğum günü partisi)
-
302010 (52. Grammy Ödülleri)
-
312010 (Dünya Müzik Ödülleri)
-
322010 (Kızı Emme ile)
-
332011 (iHeartRadio Müzik Festivali)
-
342011 (Amerikan Müzik Ödülleri'nde Pittbull ile)
-
352012 (Kızı Emme ile)
-
362013 (Sevgilisi Casper Smart ile)
-
372013 (Amerikan Müzik Ödülleri)
-
382014 (Bronx konseri)
-
392014 (Bronx konseri)
-
402014 (ABC performansı)
-
412015 (72. Altın Küre Ödülleri)
-
422015 (Oğlu Maximillian David Muniz ve kızı Emme Maribel Muniz ile)
-
432016 (ABD başkanlık seçimi konseri)
-
442016 (Las Vegas konseri)
-
452017 (59. Grammy Ödülleri)
-
462017 (Billboard Müzik Ödülleri)
-
472018 (2018 DIRECTV NOW Super Saturday konseri)
-
482018 (Amerikan Müzik Ödülleri)
-
49
2018 (Billboard Müzik Ödülleri)
-
502019 (Las Vegas konseri)