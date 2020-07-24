51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez 51 yaşına girdi. İşte şov dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Lopez'in yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren, 51. doğum gününe özel 51 fotoğraf...

ntv.com.tr 24.07.2020 - 09:09

51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 1
1995 (Sevgilisi Wesley Snipes ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 2
1995 (25th Annual Nosotros Golden Eagle Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 3
1997 (69. Oscar Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 4
1997 (Selena filmi basın toplantısı)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 5
1998 (55. Altın Küre Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 6
1998 (MTV Video Müzik Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 7
1999 (41. Grammy Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 8
1999 (MTV Müzik Ödülleri'nde sevgilisi Sean "Diddy" Combs ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 9
2000 (42. Grammy Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 10
2000 (MTV Avrupa Müzik Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 11
2001 (58. Altın Küre Ödülleri'nde sevgilisi Matthew McConaughey ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 12
2001 (73. Oscar Ödülleri'nde eşi Cris Judd ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 13
2001 (Ain''t It Funny Music klip çekimi)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 14
2001 (New York konseri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 15
2001 (İlk NBC konseri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 16
2002 (74. Oscar Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 17
2002 (Chambermaid film seti)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 18
2002 (All I Have klip çekimi)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 19
2003 (75. Oscar Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 20
2004 (MTV Müzik Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 21
2004 (Shall We Dance prömiyeri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 22
2005 (Vay Kaynanam Vay filmi basın toplantısı)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 23
2005 (Eşi Marc Anthony ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 24
2006 (Milano Moda Haftası)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 25
2006 (78. Oscar Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 26
2007 (79. Oscar Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 27
2007 (Atlantic City konseri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 28
2008 (Nautica Malibu Triathlon Yarışı)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 29
2009 (Doğum günü partisi)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 30
2010 (52. Grammy Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 31
2010 (Dünya Müzik Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 32
2010 (Kızı Emme ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 33
2011 (iHeartRadio Müzik Festivali)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 34
2011 (Amerikan Müzik Ödülleri'nde Pittbull ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 35
2012 (Kızı Emme ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 36
2013 (Sevgilisi Casper Smart ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 37
2013 (Amerikan Müzik Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 38
2014 (Bronx konseri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 39
2014 (Bronx konseri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 40
2014 (ABC performansı)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 41
2015 (72. Altın Küre Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 42
2015 (Oğlu Maximillian David Muniz ve kızı Emme Maribel Muniz ile)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 43
2016 (ABD başkanlık seçimi konseri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 44
2016 (Las Vegas konseri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 45
2017 (59. Grammy Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 46
2017 (Billboard Müzik Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 47
2018 (2018 DIRECTV NOW Super Saturday konseri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 48
2018 (Amerikan Müzik Ödülleri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 49

2018 (Billboard Müzik Ödülleri)

51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 50
2019 (Las Vegas konseri)
51. yaşa özel 51 fotoğrafla Jennifer Lopez - 51
2020 (35. Film Bağımsız Ruh Ödülleri)

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