Mektubun imzacıları arasında uzun süredir İsrail'i boykot hareketini destekleyen eski Pink Floyd solisti Roger Waters, Rage Against the Machine, Questlove, rap grubu Run the Jewels ve System of a Down'dan Serj Tankian da var. Türkiye’den piyanist Büşra Kayıkçı ve çellist Duygu Demir’in de imzaladığı mektuba bazı Yahudi müzisyenlerin de imza atması dikkat çekti.