70. Emmy Ödülleri Hulu partisi
ntv.com.tr
Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda sabah karşı verilen 70. Emmy Ödülleri sonrasında Hulu kanalının Nomad Hotel'de düzenlediği partide ünlüler çok eğlendi. İşte 2018 Emmy Ödülleri partisinden yansıyanlar...
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1
Ever Carradine ve Samira Wiley
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2
ernadette Caulfield ve Gwendoline Christie
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3
Rachel Brosnahan, Daniel Palladino ve Amy Sherman-Palladino
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4
Sarah Silverman ve Donald Silverman
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5
Amanda Brugel
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6
Jonathan Scott
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7
James Yaegashi, Angel Parker, James Marsters, Ryan Sands, Brittany Ishibashi
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8
Nina Fiore ve Ever Carradine
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9
Britt Baron ve Ellen Wong
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10
Elisabeth Moss
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11
Katt Williams
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