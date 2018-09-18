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70. Emmy Ödülleri Hulu partisi

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Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda sabah karşı verilen 70. Emmy Ödülleri sonrasında Hulu kanalının Nomad Hotel'de düzenlediği partide ünlüler çok eğlendi. İşte 2018 Emmy Ödülleri partisinden yansıyanlar...

  • 1

    Ever Carradine ve Samira Wiley

    Ever Carradine ve Samira Wiley
  • 2

    ernadette Caulfield ve Gwendoline Christie

    ernadette Caulfield ve Gwendoline Christie
  • 3

    Rachel Brosnahan, Daniel Palladino ve Amy Sherman-Palladino

    Rachel Brosnahan, Daniel Palladino ve Amy Sherman-Palladino
  • 4

    Sarah Silverman ve Donald Silverman

    Sarah Silverman ve Donald Silverman
  • 5

    Amanda Brugel

    Amanda Brugel
  • 6

    Jonathan Scott

    Jonathan Scott
  • 7

    James Yaegashi, Angel Parker, James Marsters, Ryan Sands, Brittany Ishibashi

    James Yaegashi, Angel Parker, James Marsters, Ryan Sands, Brittany Ishibashi
  • 8

    Nina Fiore ve Ever Carradine

    Nina Fiore ve Ever Carradine
  • 9

    Britt Baron ve Ellen Wong

    Britt Baron ve Ellen Wong
  • 10

    Elisabeth Moss

    Elisabeth Moss
  • 11

    Katt Williams

    Katt Williams
  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

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