70. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar (Sahnede küfür ve evlenme teklifi)
ntv.com.tr
Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verilen 70. Emmy Ödülleri'nde ödül alanlar kadar sahnede yaşanan ilginç anlar da akıllarda yer edindi. Sahnede evlenme teklifinden küfüre, 2018 Emmy Ödül Töreni'nin en dikkat çeken anları...
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1
SAHNEDE EVLENME TEKLİFİ
The Oscars ilen En İyi Varyete Özel Programı Yönetmeni ödülü kazanan Glenn Weiss'ın iki hafta önce hayatını kaybeden annesinin yüzüğüyle kız arkadaşına sahnede evlilik teklif etmesi geceye damgasını vurdu. Annesinin kendisine, “Güneş ışığının solmasına izin verme” dediğini hatırlatarak, “Jan, sen benim hayatımın güneş ışığısın” sözleriyle evlenme teklifinde bulundu.
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2
24 ADAYLIK, SIFIR ÖDÜL
Altın Kızlar dizisi oyuncularından Betty White (96) bugüne dek 24 kez Emmy adayı oldu ancak hiç ödül alamadı. Törende sahneye çıkan White, “Hala burada beni ağırlyor olmanız inanılmaz” diyerek seyircileri güldürdü.
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3
42 YIL SONRA İLK ÖDÜL
Henry Winkler, 42 yıl sonra ilk Emmy ödülünü kazandı. 1976 yılında Happy Days’deki rolüyle Emmy adaylığı alan Winkler ödülü kazanamamış ancak kazanma ihtimaline karşı bir konuşma hazırlamıştı. Ünlü oyuncu, o konuşmayı bu gece düzenlenen törende yaptı.
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EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYI İLK ASYALI
Sandra Oh, Emmy’de En İyi Kadın Oyuncu ödülü için aday gösterilen ilk Asyalı kadın oldu. Yarı Koreli, yarı Kanadalı olan yıldız, Grey's Anatomy’deki rolüyle daha önce beş kez yardımcı kadın oyuncu adayı olmuştu. Sandra Oh’un bu yıl aday olduğu ödülü Claire Foy kazandı.
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AĞZINDAN KÜFÜR KAÇIRDI
Westworld dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Thandie Newton, teşekkür konuşması esnasında, "Birlikte çalışmış olduğum insanlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum" derken ağzından küfür kaçırdı.