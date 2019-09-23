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71. Emmy Ödülleri'nde (Emmy 2019) kırmızı halı şıklığı

ntv.com.tr

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buluyor. Tören öncesi ünlüler kırmızı halıda şıklıklarını sergiledi. İşte 2019 Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı geçidi...

  • 1

    Emilia Clarke

    Emilia Clarke
  • 2

    Kim Kardashian

    Kim Kardashian
  • 3

    Julia Garner

    Julia Garner
  • 4

    Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher

    Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher
  • 5

    Terrence Howard

    Terrence Howard
  • 6

    Robin Wright

    Robin Wright
  • 7

    Michael K. Williams

    Michael K. Williams
  • 8

    Carice van Houten

    Carice van Houten
  • 9

    Kristen Bell

    Kristen Bell
  • 10

    Amy Adams

    Amy Adams
  • 11

    Mahershala Ali

    Mahershala Ali
  • 12

    Nicole Scherzinger

    Nicole Scherzinger
  • 13

    Nikolaj Coster-Waldau

    Nikolaj Coster-Waldau
  • 14

    Michelle Williams

    Michelle Williams
  • 15

    Billy Porter

    Billy Porter
  • 16

    Benicio del Toro

    Benicio del Toro
  • 17

    Sandra Oh

    Sandra Oh
  • 18

    Joey King

    Joey King
  • 19

    Alex Borstein

    Alex Borstein
  • 20

    Julia Louis-Dreyfus

    Julia Louis-Dreyfus
  • 21

    Seth MacFarlane

    Seth MacFarlane
  • 22

    Kendall Jenner

    Kendall Jenner
  • 23

    Jameela Jamil

    Jameela Jamil
  • 24

    Kit Harington

    Kit Harington
  • 25

    Zendaya

    Zendaya
  • 26

    Gwyneth Paltrow

    Gwyneth Paltrow
  • 27

    Naomi Watts

    Naomi Watts
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