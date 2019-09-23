71. Emmy Ödülleri'nde (Emmy 2019) kırmızı halı şıklığı
ntv.com.tr
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buluyor. Tören öncesi ünlüler kırmızı halıda şıklıklarını sergiledi. İşte 2019 Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı geçidi...
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1
Emilia Clarke
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2
Kim Kardashian
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3
Julia Garner
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4
Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher
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5
Terrence Howard
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6
Robin Wright
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7
Michael K. Williams
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8
Carice van Houten
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9
Kristen Bell
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10
Amy Adams
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11
Mahershala Ali
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12
Nicole Scherzinger
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13
Nikolaj Coster-Waldau
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14
Michelle Williams
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15
Billy Porter
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16
Benicio del Toro
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17
Sandra Oh
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18
Joey King
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19
Alex Borstein
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20
Julia Louis-Dreyfus
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21
Seth MacFarlane
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22
Kendall Jenner
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23
Jameela Jamil
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24
Kit Harington
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25
Zendaya
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26
Gwyneth Paltrow
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27
Naomi Watts