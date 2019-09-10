73 ödüllü Bozkır gişede ne yaptı? (6-8 Eylül 2019 Box Office)
Yaklaşık iki yıl önce 100.072 seyirciyle açılışını gerçekleştiren O (It)'nun devam filmi O Bölüm 2 (It: Chapter Two), selefinin açılış performansının üzerine çıkarak vizyondaki ilk üç gününde 125.736 seyirci tarafından izlendi. Film dünya genelinde ise üç günde 185 milyon dolar hasılata erişti. Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever’in yaptığı Dünya Film Festivallerinden 73 ödül alan Bozkır filmi ise sadece 894 kişi tarafından izlendi. İşte 6-8 Eylül 2019 haftası Box Office Türkiye rakamları...
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1
Bozkır
894
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2
Hangi Kadın / Who You Think I Am
1.697
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3
Düzenbazlar Kulübü / Billionaire Boys Club
2.083
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4
Kolej Havası
2.104
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5
Aslan Çocuk / The Lion Kid
2.486
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6
Serseriler
2.827
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7
Bharat
3.473
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8
Uslu Çocuklar / Good Boys
3.904
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9
45 – 25 #Kusursuz Cinayet
5.080
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10
Uzay Parkı / Astro Gardener
6.285
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11
Cin-si Bozuk
6.966
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12
Masal Şatosu - Sihirli Davet
37.833
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13
O Bölüm 2 / It: Chapter Two
125.736