74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi
Fransa’nın Cannes kentinde 6 Temmuz'da başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Jüri başkanı Spike Lee'nin yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi erken açıkladığı festivalde, ödül Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği Titane filmine verildi. Son eren festivalin kırmızı halısında yıldız isimler boy gösterdi. İşte 74. Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler...
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