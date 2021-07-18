74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi

Fransa’nın Cannes kentinde 6 Temmuz'da başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Jüri başkanı Spike Lee'nin yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi erken açıkladığı festivalde, ödül Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği Titane filmine verildi. Son eren festivalin kırmızı halısında yıldız isimler boy gösterdi. İşte 74. Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler...

18.07.2021 - 15:17

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 1
Sharon Stone

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 2
Rosamund Pike

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 3
Kat Graham

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 4
Adele Exarchopoulos
74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 5
Nicolas Bedos

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 6
Doria Tillier

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 7
Sharon Stone

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 8
Caleb Landry Jones

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 9
Melanie Laurent

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 10
Oliver Stone

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 11
Maja Malnar

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 12
Geraldine Nakache

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 13
Jean Dujardin

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 14
Ana Girardot

74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 15
Leila Bekhti

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER