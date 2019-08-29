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76. Venedik Film Festivali'nde şıklık yarışı

İtalya'da bu yıl 76'ncısı düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda’nın La Verite filminin gösterimiyle başladı. Açılışa katılan ünlü isimler şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda boy gösterdi.

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    Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, açılış filmi La Verite'nin Japon yönetmeni Hirokazu Koreeda, başrol oyuncuları Fransız aktrisler Catherine Deneuve ve Juliette Binoche başta olmak üzere Toni Servillo gibi ünlü İtalyan oyuncuların katıldığı geleneksel kırmızı halı geçişi ve film gösterimiyle başladı.




  • 2

    Öte yandan, ABD'de 1977 yılında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış Polonyalı ünlü yönetmen Roman Polanski'nin, son filmi J'accuse ile Venedik'te büyük ödül için yarışacak olması, festivalin bu yıl en çok eleştirildiği konuların başında geldi.

    76’ncı Venedik Film Festivali, 7 Eylül'deki ödül gecesi ve büyük ödül Altın Aslan'ın sahibini bulmasıyla sona erecek.
  • 3

    Barbara Palvin
  • 4

    Jasmine Sanders
  • 5

    Elsa Hosk
  • 6

    Isabeli Fontana
  • 7

    Sofia Richie
  • 8

    Salvo Nicosia
  • 9

    Candice Swanepoel
  • 10

    Toni Servillo
  • 11

    Alessandra Mastronardi
  • 12

    Ghali
  • 13

    Sandra Milo
  • 14

    Susanna Nicchiarelli
  • 15

    Eva Sangiorgi, Rachid Bouchareb, Susanna Nicchiarelli, Mark Adams, Alvaro Brechner
  • 16

    Zhong Chuxi
  • 17

    Barbara Palvin
  • 18

    Laurie Anderson
  • 19

    Gabrielle Caunesil
  • 20

    Melanie Brown
  • 21

    Nicholas Hoult
  • 22

    Isabeli Fontana
  • 23

    Paolo Virzi
  • 24

    Loredana Salanta
  • 25

    Stacy Martin
  • 26

    Francesco Carrozzini, Iman
  • 27

    Ludivine Sagnier
  • 28

    Juliette Binoche
  • 29

    Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Hirokazu Koreeda
  • 30

    Jasmine Sanders
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