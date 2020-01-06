77. Altın Küre Ödül Töreni'ne damga vuran anlar

ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da, 77'nci kez sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri'nde, TV ve dizi dünyasının en iyileri açıklandı. Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre'de pek çok özel an dikkat çekti. İşte ilginç kıyafetler, sahne konuşmaları ve sürprizleriyle 2020 Altın Küre'nin en ilginç anları ve geceden akılda kalanlar...

TÖRENDE BULUŞTULAR

Daha önce Friends dizisinde rol arkadaşları olan ve The Morning Show dizisinde yeniden bir araya gelen ünlü yıldızlar Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston, Altın Küre'de de ödül sunmak için buluştu. 

SÜRPRİZ ÖDÜL

Komedi dizisi Ramy'deki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Ramy Youssef, gecenin sürprizlerinden oldu.

İKONİK GÖZLÜK

İngiliz şarkıcı Elton John, sahnede Rocketman filmini sunacakken prompter'dan okuma güçlüğü çekince ikonik renkli gözlüğünü çıkararak okudu.

TRUMP'I ELEŞTİRDİ

The Act dizisindeki performansıyla Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçilen Patricia Arquette, konuşmasında siyasi mesaj vererek önce ABD Başkanı Donald Trump'ı, İran'ı Twitter üzerinden tehdit etmesiyle eleştirdi, ardından da herkese 2020 seçimlerinde oy verme çağrısı yaptı.

"BİRAZ ALKOLLÜYÜM DE"

Olivia Colman, The Crown dizisindeki Kraliçe Elizabeth performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçildiği açıklanınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ödül kazanmayı beklemeyen Colman, konuşmasında biraz alkollü olduğunu, o nedenle konuşmakta güçlük çektiğini söyleyerek seyircileri güldürdü. 

TOM HANKS'İN GÖZYAŞLARI

Altın Küre Ödülleri'nde, sinema dünyasına önemli katkıları olan kişilere 1952'den beri dağıtılan Cecil B. DeMille Ödülü bu yıl Tom Hanks'e verildi. Hanks, ödül konuşmasında duygulu anlar yaşayarak ağladı.

"BU, ERKEKLERİN YILLARDIR YAPTIĞI ŞEY"

Mini dizi Fosse/Verdon'daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Michelle Williams, ödül konuşmasında kadınların seçme hakkına vurgu yaptı. Williams'ın, "Kadınlar, 18'den 118'e kadar, hepiniz için oy verme zamanı. Lütfen bunu kendi hayatlarınız için yapın. Bu, erkeklerin yıllardır yaptığı bir şey" sözleri, salondaki kadın yıldızlar tarafından büyük alkış aldı. 

JOAQUIN PHOENIX SANSÜRLENDİ

Joker rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Joaquin Phoenix, teşekkür konuşmasını hem endüstri üyelerine teşekkür hem de çevreye yardım konusunda uzun tutunca organizasyon yetkilileri tarafından konuşması kesildi.

ALTIN KÜRE TARİHİNDE BİR İLK

The Farewell filmindeki rolüyle Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu.

KIYAFETİNİ SATIP BAĞIŞ YAPACAK

Phoebe Waller-Bridge, törende giydiği Ralph Russo imzalı takımını açık artırmaya çıkaracağını ve parasını da Avustralya yangınından zarar görenler için bağışlayacağını duyurdu. 

ATLETLİ MOMOA

Jason Momoa, tören esnasında ceketini çıkararark masada siyah atletiyle kaldı. 

HEDİYE PAKETİ ELEŞTİRİSİ

Törene nişanlısı Alex Rodriguez ile katılan Jennifer Lopez, hediye paketine benzetilen kıyafeti nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

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