77. Altın Küre Ödül Töreni'ne damga vuran anlar

Daha önce Friends dizisinde rol arkadaşları olan ve The Morning Show dizisinde yeniden bir araya gelen ünlü yıldızlar Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston, Altın Küre'de de ödül sunmak için buluştu.
Komedi dizisi Ramy'deki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Ramy Youssef, gecenin sürprizlerinden oldu.
İngiliz şarkıcı Elton John, sahnede Rocketman filmini sunacakken prompter'dan okuma güçlüğü çekince ikonik renkli gözlüğünü çıkararak okudu.
Olivia Colman, The Crown dizisindeki Kraliçe Elizabeth performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçildiği açıklanınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ödül kazanmayı beklemeyen Colman, konuşmasında biraz alkollü olduğunu, o nedenle konuşmakta güçlük çektiğini söyleyerek seyircileri güldürdü.
Mini dizi Fosse/Verdon'daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Michelle Williams, ödül konuşmasında kadınların seçme hakkına vurgu yaptı. Williams'ın, "Kadınlar, 18'den 118'e kadar, hepiniz için oy verme zamanı. Lütfen bunu kendi hayatlarınız için yapın. Bu, erkeklerin yıllardır yaptığı bir şey" sözleri, salondaki kadın yıldızlar tarafından büyük alkış aldı.
Phoebe Waller-Bridge, törende giydiği Ralph Russo imzalı takımını açık artırmaya çıkaracağını ve parasını da Avustralya yangınından zarar görenler için bağışlayacağını duyurdu.
Jason Momoa, tören esnasında ceketini çıkararark masada siyah atletiyle kaldı.