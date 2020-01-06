77. Altın Küre Ödül Töreni'ne damga vuran anlar

"BU, ERKEKLERİN YILLARDIR YAPTIĞI ŞEY"

Mini dizi Fosse/Verdon'daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Michelle Williams, ödül konuşmasında kadınların seçme hakkına vurgu yaptı. Williams'ın, "Kadınlar, 18'den 118'e kadar, hepiniz için oy verme zamanı. Lütfen bunu kendi hayatlarınız için yapın. Bu, erkeklerin yıllardır yaptığı bir şey" sözleri, salondaki kadın yıldızlar tarafından büyük alkış aldı.