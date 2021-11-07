8 kişinin hayatını kaybettiği konserden sonra Travis Scott: Çok üzgünüm, polisle işbirliği içindeyiz

"Araçlar geçtikten sonra şov kaldığı yerden devam ediyordu.

Travis Scott birkaç kere konsere ara vererek zor durumdaki seyircilere işaret etti ve güvenlik görevlilerinin onlara yardım etmesini istedi.

Fakat Scott'un, izdihamın ciddiyetini sahneden fark edebildiğini sanmıyorum.

Travis Scott Houstonlu bir rapçi olduğu için bu bizim için çok özel bir festivaldi.

Eskiden Houston'da Astroworld adından çok popüler bir eğlence parkı vardı.

Scott, bu festivali o parka atıfla tasarlamıştı.

Astroworld'ü görmüş insanlara tanıdık gelecek oyunlar ve oyuncaklarla dolu bu festival her yıl daha da popüler hale gelmişti."