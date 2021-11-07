8 kişinin hayatını kaybettiği konserden sonra Travis Scott: Çok üzgünüm, polisle işbirliği içindeyiz

Haberler 07.11.2021 - 10:03
ABD'de bir müzik festivalinde gerçekleşen izdiham nedeniyle en az 8 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'!ndeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu.
Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken 8'i kurtarılamadı.
50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.
Euronews'in haberine göre, yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Travis Scott, "Dün akşam yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım bundan etkilenenlerle ve aileleriyle" dedi.
Scott ayrıca, "Trajik ölümlerin soruşturulması sürecinde Houston polisine tam desteğimi sunuyorum. Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım" ifadesini kullandı.
Scott'un sosyal medya paylaşımını eleştirenler ise, gündüz kapıda yaşanan izdiham sonrası kontrol noktalarının yıkılmasıyla birlikte alana çok sayıda biletsiz kişinin girdiğini ve festival alanının kapasitesini aştığını, o noktada festivalin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
Yerel siyasetçi Lina Hidalgo, "son derece trajik bir geceydi" dedi ve ekledi:
"Kalplerimiz kırıldı. İnsanlar bu tip etkinliklere güzel vakit geçirmek, gevşemek ve güzel anılar için gider. Bu ölümlerle karşılaşmayı bekleyeceğiniz türden bir etkinlik değildi."
Houston İtfaiye Müdürü Samuel Pena, izdihamın yerel saatle Cuma 21.15 civarında başladığını söyledi:
"Kalabalık sahnenin önünde sıkışmaya başladı ve bu insanlarda paniğe yol açtı."
Pena, izdiham nedeniyle insanların yaralanmaya başlamasının da paniği artırdığını belirtti.
Houston Chronicle gazetesine göre, festivalin kurucusu Travis Scott'un 75 dakikalık performansı sırasında seyircilerin zor durumda olduğunu görünce birden fazla defa konsere ara vermek zorunda kaldı.
Ünlü rapçi güvenliklerin ön taraftaki seyircilere yardım etmesini istedi.
Işıkları ve sirenlerini açan acil durum araçları kitlenin içinden birkaç defa geçerek izdihamı dağıtmaya çalıştı.
Houston Chronicle Müzik Eleştirmeni Joey Guerra, olayı şöyle anlattı:
"Günün büyük kısmında festivaldeydim ve gün boyu pek çok küçük olaya tanık oldum.
Kapılar açıldığında da izdiham oldu ve insanlar metal detektörlerini devirerek alana girdi. O sırada birkaç kişi yaralandı.
Birkaç defa da sedyeyle taşınan kişilere tanık oldum. Neden sedyede olduklarına dair bir fikrim yoktu.
Travis Scott sahneye çıktıktan sonra birkaç kere acil durum araçlarının seyircilerin arasından geçtiğini gördüm."
"Araçlar geçtikten sonra şov kaldığı yerden devam ediyordu.
Travis Scott birkaç kere konsere ara vererek zor durumdaki seyircilere işaret etti ve güvenlik görevlilerinin onlara yardım etmesini istedi.
Fakat Scott'un, izdihamın ciddiyetini sahneden fark edebildiğini sanmıyorum.
Travis Scott Houstonlu bir rapçi olduğu için bu bizim için çok özel bir festivaldi.
Eskiden Houston'da Astroworld adından çok popüler bir eğlence parkı vardı.
Scott, bu festivali o parka atıfla tasarlamıştı.
Astroworld'ü görmüş insanlara tanıdık gelecek oyunlar ve oyuncaklarla dolu bu festival her yıl daha da popüler hale gelmişti."
Yetkililer yaralıların sayısının, festivaldeki ilkyardım görevlilerinin sayısını aştığını da ekledi.
Festivale giden yakınlarından haber alamayanlar için Wyndham Houston Hotel'de bir buluşma noktası kuruldu.
Yerel medya kuruluşu ABD13'ün aktardığına göre Cuma sabah festivalin başlangıcı sırasında da alana giriş sırasında olaylar çıkmış, kalabalıklar metal detektörlerini devirip içeri girmişti.
Festivalin bugün düzenlenecek ikinci günü, dün yaşananların ardından iptal edildi.
Houston Emniyet Müdürü Troy Finner, "Kimse böyle bir şeyin gerçekleşebileceğini düşünemezdi ama oldu" dedi ve ekledi:
"Spekülasyon yapmamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gece kimsede tüm soruların yanıtları yok."
Reuters ajansı, festivalin organizatörü Live Nation'ın sorulara yanıt vermediğini aktardı.
NRG Park'ta 2018'den beri her yıl düzenlenen festival, geçen yıl Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilememişti.