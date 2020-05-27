83 yaşındaki kadının karantina eğlencesi

Pek çok ülke karantina tedbirlerini gevşetmeye başlasa da bazı insanlar corona virüs salgınına karşı hala evde kalmayı tercih ediyor. Evdeki zamanın sıkıcılığını gidermek için yaratıcılıklarını kullanıyor. İşte karantina günlerini daha çekilir hale getirmek için eğlenceli bir çalışma yapan anne kız bunlara bir örnek. Oyuna katılan 83 yaşındaki anne, klasik resimlerdeki karakterleri taklit etti, kızı da onun fotoğraflarını çekti.
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