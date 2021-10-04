889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu

Salgın nedeniyle yapılamayan Londra Maratonu tam 889 gün sonra yeniden düzenlendi. İngiltere'nin başkentinde 40 binden fazla kişinin katıldığı maratonda ilginç maskot kostümleriyle yarışanlar dikkat çekti.

ntv.com.tr 04.10.2021 - 09:55

889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 1

İngiltere’nin başkenti Londra’da salgından sonra ilk maratıon koşusu yapıldı. İngiliz basınının 889 gün aradan sonra yeniden düzenlendiğine dikkat çektiği Londra Maratonu’na 40 binden fazla kişi katılım gösterdi.

889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 2

Bitiş çizgisine ulaşanı 40 bin sterlin ödül kazanacağı yarışta Etiyopyalı atlet Sisay Lemma, erkeklerde 2 saat, 4 dakika ve 1 saniyelik skorla birinci olurken; kadınlarda Kenyalı atlet Joyciline Jepkosgei 2 saat 17 dakika, 43 saniyelik skora imza atarak birinci oldu.

889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 3

Covid-19 önlemleri kapsamında seyircilerin kalabalık gruplar halinde bulunmasının engellendiği Londra Maratonu’na katılmak için negatif sonuçlu Covid-19 testi zorunluluğu vardı.

889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 4

1981 yılından bu yana düzenlenen Londra Maratonu’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da ilginç kostümleriyle koşanlar, renkli görüntülere neden oldu.

889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 5

İşte Londra Maratonu’nda koşan maskotlar ve koşunun renkli anları...

889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 6
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 7
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 8
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 9
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 10
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 11
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 12
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 13
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 14
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 15
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 16
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 17
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 18
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 19
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 20
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 21
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 22
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 23
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 24
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 25
889 gün sonra yeniden düzenlenen Londra Maratonu'nda maskotlar da koştu - 26

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