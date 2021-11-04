ABBA konseri öncesi meydana gelen kazada 2 kişi öldü

İsveçli müzik grubu ABBA’nın Uppsala kentinde vereceği konser öncesinde ölümlü kaza meydana geldi. Bir kişinin 7'inci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Polis, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanında bulunan bir kadın ve bir erkeğin üzerine düştüğünü, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölen erkeğin 60 yaşında olduğu, yanında bulunan kadının da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polis, olayın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, inceleme başlatıldığını belirtti.