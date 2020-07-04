ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın sevgilisi virüse yakalandı

Trump, “Corona virüsü vakalarında artış var çünkü testlerimiz çok büyük ve çok iyi. Herhangi bir ülkeden çok daha büyük. Bu harika bir haber. Daha da harika haber ise ölüm oranları düşüyor. Ayrıca gençler daha kolay ve daha çabuk iyileşiyor” diye konuştu.