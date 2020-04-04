ABD'li rapçi Cardi B'den Trump'a tepki

Cardi B, "Bu ülkede birçok vatandaş küçücük kutu gibi evlerde birkaç kişiyle yaşıyor. Beni corona virüsüm olduğu halde eve gönderiyorsan büyük ihtimal hepsine bulaştıracağım" dedi.

17 gün sonra bunun dünyayı saran bir salgın olduğunu itiraf eden Trump son açıklamalarında ise virüs için hastaneye gerek olmadığı hatta maske takmayacağını açıklamıştı.