ABD'li rapçi Cardi B'den Trump'a tepki

Karantinada olan ABD'li rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından Donald Trump'a yüklendi. Corona virüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte ev karantinasında olan ünlü yıldız Cardi B, açıklamaları nedeniyle Donald Trump'a tepki gösterdi. Cardi B, "Bu ülkede birçok vatandaş küçücük kutu gibi evlerde birkaç kişiyle yaşıyor. Beni corona virüsüm olduğu halde eve gönderiyorsan büyük ihtimal hepsine bulaştıracağım" dedi. Cardi B'nin virüsü ciddiye almayan Trump’a hesap soran videosu sosyal medyada viral olurken, Cardi B'yi haklı bulanlar da oldu. ABD Başkanı Donald Trump, ilk zamanlarda virüsün Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olduğunu iddia ediyordu. 17 gün sonra bunun dünyayı saran bir salgın olduğunu itiraf eden Trump son açıklamalarında ise virüs için hastaneye gerek olmadığı hatta maske takmayacağını açıklamıştı.